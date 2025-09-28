Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ fue víctima de violento atraco en Bogotá

El locutor y creador de contenido Cris Pasquel, recordado por su paso por La casa de los famosos Colombia, denunció que fue víctima de un atraco en la madrugada del martes 23 de septiembre en Bogotá. El hecho ocurrió cuando se desplazaba en compañía de su productor, Sander Rendón, por las calles de la capital.

Así robaron a Cris Pasquel, de ‘La casa de los famosos’

Según relató, ambos fueron sorprendidos por una modalidad de robo en la que los delincuentes provocan un accidente menor para obligar a los conductores a detenerse. Pasquel explicó que alrededor de la una de la mañana, mientras esperaban el cambio de un semáforo, otro vehículo los golpeó por detrás. Al descender para verificar el supuesto choque, fueron abordados por varios hombres armados.

“Mi gente, me robaron. Gracias a Dios estoy bien. Nos robaron a mi productor y a mí el martes, como a la una de la mañana. Íbamos en el carro, mi productor y yo, y en un semáforo paramos y nos chocan suave. Nos chocan por atrás, nos chocan suave. Yo sé que es una modalidad de robo muy, pero muy vieja, pero nosotros caímos”, contó Cris Pasquel en un video publicado en sus redes sociales.

El exparticipante de La casa de los famosos detalló que cuatro hombres armados descendieron del vehículo implicado en el choque y los intimidaron con armas de fuego: “El objetivo de este video es crear conciencia y que ustedes sepan esta modalidad de robo. Cuando nos chocan la reacción de nosotros fue salir a ver qué había pasado. Entonces salimos y ahí es cuando cuatro desadaptados, con armas —estaban totalmente armados—, nos amenazan y nos quitan los celulares, nos quitan los documentos”.

La tensión fue mayor cuando uno de los asaltantes le apuntó con un revólver en la espalda. “A mí, por lo menos, me apuntaron con un revólver en la espalda. En ese momento se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Pensé en muchos escenarios negativos que podían ocurrir, pero gracias a Dios estamos bien”, agregó.

Tras el atraco, los delincuentes huyeron llevándose no solo los celulares y documentos de las víctimas, sino también el automóvil en el que se transportaban. “Estos bandidos se suben a un carro y luego al otro, es decir, al que nos chocó, y también se llevan nuestro vehículo; o sea, se robaron el carro y nuestros celulares. Por eso apenas he podido comunicarme con ustedes”, concluyó Cris Pasquel sobre este hecho que no dejó personas lesionadas, pero sí un saldo material considerable.