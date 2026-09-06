Exparticipante de ‘Survivor’ demandó al reality tras perder una pierna en un accidente

Stavros Floros, exparticipante de la versión griega de ‘Survivor’, demandó a los productores del reality y reclama más de 100 millones de dólares por el accidente que sufrió durante las grabaciones y que terminó con la pérdida de su pierna izquierda. La acción judicial fue presentada el 3 de septiembre en el condado de Miami-Dade, Florida, casi cuatro meses después del hecho.

El joven, que tenía 21 años cuando participó en la temporada 13 del programa, resultó gravemente herido el pasado 11 de mayo en República Dominicana, donde se desarrollaba la producción. Tras el accidente, ‘Survivor Grecia’ terminó de manera anticipada y Floros recibió el premio de 250.000 euros como ganador de la temporada.

¿Qué le pasó a Stavros Floros en ‘Survivor Grecia’?

El accidente ocurrió durante un día de descanso de los participantes. Floros y su compañero Emmanouil Malliaros se encontraban pescando con arpón en aguas cercanas a la isla Saona, cuando una embarcación turística ingresó en la zona. De acuerdo con la demanda, el bote llevaba alrededor de 20 pasajeros.

Según el relato incluido en el documento judicial, Malliaros advirtió que la embarcación se acercaba. Floros intentó apartarse de su trayectoria, pero terminó siendo alcanzado por la hélice. El impacto le cercenó la mayor parte de la pierna izquierda y también le provocó graves lesiones en la pierna derecha, incluido un daño permanente en el tobillo.

La situación fue crítica debido a la pérdida de sangre. Floros sostiene que un hombre que viajaba en la embarcación intervino y le colocó un torniquete, una acción que, según el demandante, ayudó a mantenerlo con vida mientras recibía atención médica. Posteriormente fue trasladado para recibir tratamiento y finalmente llevado a Miami.

En Estados Unidos, el exparticipante permaneció 61 días hospitalizado y fue sometido a varias cirugías. El accidente también provocó la suspensión de la producción de ‘Survivor Grecia’. El 20 de mayo, el presentador Giorgos Lianos anunció el final anticipado de la temporada y confirmó que Floros recibiría los 250.000 euros del premio.

¿Por qué Stavros Floros demanda a ‘Survivor Grecia’?

Meses después del accidente, Floros llevó el caso ante un tribunal de Miami-Dade. En la demanda señala como responsables a las compañías productoras Acun Medya, Acun Medya Global y Acun LLC, además del empresario Acun Ilıcalı y la cadena griega Skai TV. El exparticipante reclama más de 100 millones de dólares por los daños derivados de sus lesiones.

Floros sostiene que la producción conocía el intenso tránsito de embarcaciones en la zona donde los concursantes pescaban y que, pese a ese riesgo, no estableció medidas suficientes para protegerlos. Entre las supuestas fallas menciona la ausencia de embarcaciones de seguridad, zonas delimitadas y señalización que alertara a otros barcos sobre la presencia de participantes en el agua.

El demandante también afirma que las actividades de pesca con arpón formaban parte de las condiciones del programa y cuestiona que se realizaran en aguas abiertas con tráfico de embarcaciones. La compañía AcunMedya, sin embargo, había señalado después del accidente que este ocurrió mientras Floros pescaba fuera del proceso competitivo y que desde el primer momento se brindó asistencia para trasladarlo y recibir atención médica.

Ahora será la justicia estadounidense la encargada de determinar las responsabilidades en el caso. Por el momento, las acusaciones de negligencia, falta de medidas de seguridad y otras irregularidades corresponden a los argumentos expuestos por Floros en su demanda y deberán ser sustentadas durante el proceso judicial.

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