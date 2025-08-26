Exparticipante del ‘Desafío’ pide ayuda: perdió su casa en medio del terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que se registró en Colombia el pasado 10 de agosto también dejó consecuencias en la vida de Rosa Muñoz, recordada por su participación en el ‘Desafío XX’. La mujer perdió la vivienda en la que residía junto a sus hijos y ahora busca apoyo para comenzar nuevamente.

La situación fue difundida por las redes sociales del programa de Caracol Televisión y por cuentas relacionadas con Rosa, desde donde se ha hecho un llamado a quienes puedan contribuir con la reconstrucción de su hogar.

¿Qué pasó con la vivienda de Rosa Muñoz?

Rosa se encontraba en Armenia, Quindío, cuando ocurrió el movimiento telúrico. Su vivienda, construida principalmente con madera y guadua, no resistió la fuerza del sismo y terminó colapsando.

Aunque ella logró salir con vida, la pérdida de la casa representa un duro golpe para su familia, pues se quedó sin el lugar donde vivía con sus hijos. Por esta razón, el llamado de solidaridad está dirigido especialmente a conseguir materiales que permitan levantar nuevamente la estructura.

Entre los elementos que se requieren se encuentran cemento y otros insumos para construcción. También se han mencionado necesidades básicas como alimentos no perecederos, agua, productos de aseo, cobijas y colchones.

La historia de Rosa llegó a los televidentes en 2024, cuando hizo parte de una dinámica especial del ‘Desafío XX’ que permitió a personas del público convertirse temporalmente en concursantes del programa.

La manizaleña fue seleccionada para ingresar a ‘La ciudad de las cajas’ durante 24 horas y posteriormente se enfrentó a otras mujeres en una prueba del Box Amarillo. Su desempeño le permitió quedarse con la victoria y convertirse en una de las llamadas ‘Desafiantes de la Semana’.

Su historia personal también había generado interés durante aquella aparición televisiva. Antes de llegar al programa, Rosa Muñoz se había dedicado a diferentes trabajos, entre ellos labores relacionadas con la construcción y actividades en fincas.

Después de su participación, además, habló en ‘La Red’ sobre episodios de violencia que había vivido durante una relación anterior. En esa conversación dejó un mensaje dirigido a mujeres que atravesaran situaciones similares: “que por nada del mundo se dejen maltratar de un hombre”.

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