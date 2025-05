Exparticipante del ‘Desafío’ se convirtió en papá: “un hijo nunca será un error”

Varios exparticipantes de las diferentes temporadas del Desafío, de Caracol Televisión, han quedado en el recuerdo de los televidentes y usuarios en redes sociales.

Escudero anunció el nacimiento de su hija

El también cantante, quien trabajó con Maluma, sorprendió a sus seguidores con una emotiva noticia: se convirtió en padre. A través de sus redes sociales, compartió con orgullo y emoción la llegada de su hija, acompañando el anuncio con unas fotografías y un mensaje que ha conmovido a sus fanáticos:

“Un hijo NUNCA será un error, al contrario, SIEMPRE será el amor más grande del universo cargado de bendiciones. Princesa mía llegaste hoy para alegrar nuestras vidas y ser siempre la razón para salir adelante. Te amamos Helena Escudero Gómez”.

La noticia fue recibida con entusiasmo y mensajes de cariño por parte de sus seguidores y excompañeros del Desafío, quienes no tardaron en enviarle felicitaciones y buenos deseos. Comentarios como: “Dios bendiga tu familia”, “felicitaciones mi hermano”, “Enhorabuena por esa bebé tan hermosa. Les deseamos mucha felicidad y salud”, “muchas felicidades y bendiciones”, “Bienvenida al mundo Helena”; “muchas bendiciones a todos. Bienvenida pequeña a la Familia”, ”felicidades mi buen amigo para ti y tu esposa, espero que haya salido bien de todo ese proceso. Gran trabajo. Bienvenida HELENA”, inundaron su cuenta de Instagram, donde ya supera los 100 mil seguidores.

Desde que salió del Desafío, Escudero ha estado muy activo en sus redes sociales, donde comparte sus rutinas de ejercicio, consejos para llevar una vida más saludable y momentos de su vida personal. Sin embargo, esta vez su contenido ha tomado un giro más íntimo y familiar. La llegada de su hija no solo representa un cambio en su vida personal, sino también una transformación emocional que ha querido compartir con todos aquellos que lo apoyaron durante su tiempo en la televisión.

¿Por qué Escudero fue despedido del equipo de Maluma?

Para el momento de su participación en el Desafío, el cantante hacía parte del coro de Maluma. Sin embargo, después de 15 años fue despedido, así lo confirmó hace un tiempo en entrevista con La Red.

“En el momento que me dicen que ya no continuo, ya pues, obviamente uno no espera que te digan ‘hey hermano te van a liquidar con tanto’. El agradecimiento, para mí eso vale más que cualquier peso. No me liquidaron, prácticamente salí con una mano adelante y otra atrás. Yo no puedo ponerme a pelear por plata”, dijo.

La noticia no fue fácil, sobre todo porque su pareja sentimental estaba embarazada: “Cuando me dieron la noticia que no seguía yo ahí mismo pensé en mi esposa, en mi familia, porque ya tiene cinco meses de embarazo. Y nada en estos momentos uno no se puede echar a morir, echado pa’ lante, buscando trabajo, en este momento estoy viviendo de mis ahorros y buscando la manera de cómo cumplir con mis gastos día a día".