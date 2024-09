Exparticipante del ‘Desafío XX’ se casa: “me derrites por completo”

El pasado viernes fue la final del Desafío XX, que dejó como ganador a Kevyn, del equipo Pibe, quien estuvo acompañado de Guajira, su refuerzo en la etapa dorada. El desafiante se llevó 1.200 millones de pesos, más 150 millones que ganó dentro de su paso por el resto del concurso.

Al comienzo del Desafío, Vittorio Orodico Doglioni fue perfilado por los televidentes y usuarios en redes sociales como uno de los más fuertes de la competencia. Sin embargo, fue el primero en abandonar la ciudadela.

Aunque no estuvo mucho tiempo en el reality, el deportista y coach nutricional se ganó el cariño de sus seguidores. Además, entabló una gran amistad con Campanita, que fue muy comentada en las redes.

En su cuenta de Instagram, Vittorio tiene 253 mil seguidores, pero no publica mucho contenido sobre su vida privada. Sin embargo, hace unas horas sorprendió al revelar que se comprometió con Melissa Hernández Campo, su novia.

“Mi prometida. Desde el momento en que te vi pasar por mi lado el 24 de abril supe que debía darme la oportunidad de intentar, siempre soñé con una mujer como tú. No fue solo tu mirada la que atrapó la mía, sino que sentí que el destino nos estaba juntando de una manera que no entendía en ese momento, pero que hoy, con cada día a tu lado, cobra todo el sentido del mundo”, dice al principio de la publicación que cuenta con más de 5 mil likes.

También, el deportista detalló algunos de los momentos más especiales que ha vivido con su prometida, así como también, los momentos más retadores. “Desde esa primera salida al río, donde te mostraste tal como eres, hasta cuando limpiamos la nevera juntos supe que entre nosotros había algo especial. Nos hemos enfrentado a nuestros miedos juntos, llenando esos vacíos con amor, confianza y una conexión que no había experimentado antes. Y lo más hermoso de todo es que no necesitamos un lugar específico para ser felices. Donde estés tú, ahí es mi lugar. A veces, cuando me miras con amor, me derrites por completo”. Al final, agregó: “no quiero esperar ni un minuto más para decirte que quiero construir nuestro futuro juntos, nuestro hogar, nuestro mundo. Prometo que te vas a divertir cada día conmigo al fin al cabo de eso se trata la vida, te amo. ¿Quieres casarte conmigo?”.

Las reacciones no se han hecho esperar. Sus seguidores le han dejado múltiples mensajes de felicitación. “Muchas felicidades para ustedes. Dios te bendiga y bendiga siempre su relación y futuro matrimonio”, “que sean felices”, “el amor es la mayor fuerza del universo que reine este amor por siempre”, “que Dios bendiga a esos prometidos”, “mucho amor para los dos”, “qué palabras más hermosas, que sea Dios el centro de sus vidas”.