Familia de Angélica Jaramillo tomó drástica decisión con la modelo: “Fue imposible”

A mediados de agosto pasado, Angélica Jaramillo sorprendió al confesar que, desde hace tiempo, tiene problemas con el consumo de droga. Lo hizo a través de un video que publicó en redes sociales y que, según ella, grabó bajo el efecto de estas sustancias.

Dos meses después de aquel episodio, una de las hermanas de la modelo entregó nueva información al respecto y aseguró que la familia tomó una drástica decisión.

¿Qué pasó con Angélica Jaramillo?

Según comentó Laura Jaramillo, su familia intentó dar solución a este problema de manera interna al hacerse público el drama que vive la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele. Sin embargo, los resultados fueron opuestos a los que se esperaban y por eso buscaron ayuda profesional.

“Nuestro verdadero motivo de viajar a Medellín no fue a pasear sino traer a mi hermana a un centro de rehabilitación. Por más que quisimos llevar el proceso en familia fue imposible ayudarla porque ella no se dejó y, realmente, en vez de mejorar esta situación empeoró”, aseguró la hermana de Angélica Jaramillo.

“Una decisión muy difícil de tomar, pero al mismo tiempo el acto de amor más grande que hemos hecho (...) Tomar esta decisión tan fuerte me ha impactado mis emociones, pero agrademos sus oraciones y sus palabras de aliento. Ahora queda confiar en Dios y en que se empieza a escribir una nueva historia”, concluyó Laura Jaramillo, quien reiteró que el acompañamiento familiar en este tema ha sido constante.

El video en el que Angélica Jaramillo confesó su problema

A través de su cuenta de Instagram, la antioqueña compartió una serie de historias en las que habló sin filtro sobre la problemática que vive por el consumo de sustancias psicoactivas.

“Estoy drogada. Yo voy a decir la verdad y es que llevo varios años consumiendo drogas, pero no me hace feliz. O sea, es felicidad momentánea, sí... claro, pero, ¿para qué? Para evitar, calmar o pensar, o no se para qué... temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, comentó la modelo en su momento.

“Me cansé de ser y decir que estoy bien y no estoy bien. Hombre, siempre soñé con ser la mejor mamá y la mejor esposa (…) Angélica Jaramillo se deja llevar de las drogas, porque no es capaz de levantarse. ¡Es la verdad, es la verdad! y yo renuncio hoy a esto. Estoy cansada, de verdad”, agregó Angélica Jaramillo, aunque minutos más tarde eliminó la grabación.