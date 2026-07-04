Famosa influencer reveló que su hija de dos años fue diagnosticada con cáncer: “Desafiante”

“Después de muchos rayos X, ecografías y finalmente una biopsia, los médicos inmediatamente nos llamaron para decir que tenía cáncer, nos dijeron que se había extendido y que necesitaba ir y empezar los tratamientos de quimio de inmediato", con este mensaje, Nara Smith, una reconocida modelo e influencer sudafricana-alemana, anunció que su hija Whimsy Lou, de 2 años, padece cáncer.

Hija de Nara Smith tiene cáncer

A través de un post en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido explicó que su ausencia en redes sociales durante los últimos meses se ha dado por la enfermedad que le fue diagnosticada a su hija a finales del 2025. “Muchos de vosotros probablemente habréis notado que he estado publicando un poco menos y esta es la razón. Haber descubierto esto y digerir todo esto con el postparto, además de amar y cuidar a mis otros hijos en casa mientras también tengo que estar en el hospital con Whimsy mucho tiempo y conciliar todo con el trabajo ha sido realmente difícil y desafiante", aseguró.

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La influencer también se refirió a los síntomas que tuvo la niña en un comienzo y por los que se percataron que algo raro ocurría. “Cuando notamos que algo no estaba bien, la llevamos a urgencias, pero los médicos no sabían qué podía ser. Después la llevamos con nuestro pediatra. Recuerdo que se quedó muy callado y muy serio. No sé si fue mi instinto o simplemente la intuición de una madre, pero lo primero que pensé fue: ‘Tiene cáncer’“, dijo Smith.

Por ahora, se desconoce qué tipo de cáncer padece la niña. Sin embargo, aseguró que el apoyo de su familia ha sido fundamental en este proceso: “Todo eso me dio mucho consuelo y me hizo sentir menos sola. Procesar esto y afrontarlo como familia ha sido muy difícil”.

¿Quién es Nara Smith?

Nara es conocida en el mundo digital por el contenido que publica en sus redes sociales relacionado con recreaciones de recetas. Sin embargo, comenzó en el mundo del espectáculo desde que tenía 14 años cuando debutó como modelo. Luego, a los 18 años se fue a vivir a Estados Unidos y, desde entonces, se convirtió en la imagen de importantes marcas.

Con 24 años es madre de cuatro hijos: Whismy; Rumble Honey de 5 años; Fawnie Golden de 10 meses y Slim Easy de 4 años, quienes nacieron fruto de su amor con el modelo Lucky Blue Smith, con quien se casó en febrero del 2020 en California.