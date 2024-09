Famosa presentadora de noticias se desploma en vivo. Video del impactante momento

Los noticieros de televisión se transmiten en vivo y por ello, en ocasiones, se registran incidentes que ocurren al aire, bien sea a los reporteros, que emiten desde el lugar de la noticia, o a los conductores, que entregan las noticias desde el set del informativo.

Algunas veces, son situaciones graciosas o errores de dicción en los cuales los periodistas pronuncian una palabra, en lugar de otra, o incluso, personas que cruzan en las emisiones callejeras y se comportan de manera llamativa.

En esta ocasión, la situación no fue ni graciosa ni de equivocación, sino de emergencia médica. Ocurrió este 19 de septiembre en el noticiero Milenio 19 horas de México.

La presentadora y periodista Selene Flores estaba de pie haciendo la introducción a una noticia, que luego se desarrollaría en una nota aparte, y todo parecía ir normal, sin embargo, de repente, y sin que nadie lo pudiera evitar, Selene emitió un quejido y luego, su cuerpo colapsó en plena emisión en vivo.

También te puede interesar: ¿Qué pasó con María Mercedes Ruiz? Esta es la nueva vida de la presentadora de ‘Citynoticias’

Selene Flores hablaba cuando se desplomó, al aire

De inmediato, el camarógrafo de turno dejó su puesto y fue tras Selene, para evitar que su caída le produjera un impacto fuerte. El técnico alcanzó a salir en la imagen de la emisión del informativo y es cuando envían al informe que Selene estaba introduciendo. El video de la caída, que está al final de esta nota, se viralizó en las redes sociales

Una vez ocurrió el incidente, la periodista de 40 años fue llevada a urgencias médicas y unas horas después, emitió el primer mensaje dando un parte de tranquilidad.

Flores explicó en las redes sociales que el malestar fue ocasionado por un problema de presión e instó a descansar cuando el cuerpo lo pide, dejando ver que su episodio involucró exceso de actividad. “Si no le paramos por las buenas… el cuerpo nos para por las malas… Por orden médica estaré 10 días fuera de circulación… Todo está bien pero si le hago caso a mi doc, seguro todo estará mejor… Si la vida lo permite, nos vemos en Milenio 19 horas a mi vuelta… Gracias a todos por su solidaridad y apoyo… “.

Lo que seguiría era el anuncio de la fecha de regreso de Selene al noticiero.

Presentadora que se desplomó anuncia su retiro de la pantalla

Sin embargo, este viernes 20, la presentadora volvió a pronunciarse comunicando que estará ausente. “Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo. Es el inicio de uno nuevo…”, comenzó diciendo, luego mencionó que el desmayo no es el primero que sufre.

“Lo he vivido más de una vez a lo largo de 40 años de vida. Creo profundamente en ello y sé que siempre viene lo mejor… He tenido complicaciones (no graves) de salud que me impiden por unos días estar al frente de Milenio 19 hrs… Estoy bien pero por prudencia y empatía, fue una decisión tomada para que yo pueda atravesar estos días sin poner en riesgo el aire con otro episodio”, escribió dejando ver que estará ausente de la pantalla para evitar un incidente similar.

Enseguida agradeció el apoyo de su casa editorial, así como la solidaridad de El Heraldo radio, donde también funge como periodista.

Al final, reiteró que no estará en pantalla así como los agradecimientos. “Amigos, compañeros, audiencia… sigo activa, aunque no a cuadro… trabajando y viviendo una nueva y maravillosa etapa en mi vida… quizá la mejor hasta hoy. Gracias a mi familia: papito, mamita y hermanitas por cuidarme y amarme tanto. Gracias a todos quienes han enviado un mensaje, me ha sido muy difícil contestar pero los leo, los agradezco y valoro. Insisto. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de fuertes sacudidas… y pues ya viene… ya viene… y ¡Todo es perfecto! ¡Abrazos!”.

Aquí más noticias que son tendencia en la farándula