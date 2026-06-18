Famoso presentador de televisión revela que tiene cáncer: “Agresivo”

Uno de los programas más populares de la televisión británica es ‘Top Gear’, que luego tuvo su versión en Estados Unidos. El formato que se vio en decenas de países, incluido Colombia, contó dentro de sus conductores con el inglés Jeremy Clarkson.

El británico de 66 años, nacido en DonCaster, dio a conocer este 17 de junio que le diagnosticaron un tipo agresivo de cáncer en la próstata. Clarkson, dio a conocer la noticia durante la grabación de su programa para Amazon ‘Clarkson’s Farm’.

“Tengo cáncer (…) ¿Recuerdan que me hice un chequeo médico en mayo? Desaparecí la otra semana y me hicieron una biopsia, y es cáncer, y es agresivo”, mencionó Jeremy a sus compañeros sobre su diagnóstico.

Jeremy Clarkson ya fue intervenido

El presentador abonó que el mal ha sido detectado en una etapa temprana por lo cual aceptó ser sometido a una cirugía que extirpó el 10% de la próstata.

“Si no me hubiera hecho un chequeo y no hubieran detectado el problema a tiempo, bien podría haber sido mi última cosecha”, mencionó manteniendo el optimismo frente a la enfermedad y con planes futuros claros. “Tengo toda la esperanza de que estaré cosechando esta granja durante muchos, muchos años más”.

Antes de hacer la revelación al aire, Jeremy publicó un video en su cuenta de Instagram horas antes donde explicó que el episodio del programa documental podría ser difícil de ver.

“Normalmente, intentamos que el programa sea bucólico, encantador y alegre”, puntualizó. “Pero los dos últimos episodios, que se estrenan a medianoche de hoy, son… realmente no son nada de eso. Son difíciles de ver (…) Son realmente, realmente difíciles”.

Clarkson, quien se hizo famoso por ‘Top Gear’, de la BBC pero fue apartado de su rol como anfitrión luego de tener un conflicto con un miembro del equipo posteriormente se empleó en Amazon.

Allí produjo un nuevo programa de autos con sus antiguos coanfitriones Richard Hammond y James May, y luego comenzó a hacer ‘Clarkson’s Farm’, que narra su empeño en administrar la finca que posee en el centro de Inglaterra.

“No sé qué va a pasar. Pero miren, lo que quería decir era: si todo esto tiene éxito, los veré en la sexta temporada”, dice desde una cama de la clínica al final del último episodio de la serie. “Y si no, no lo haré. Cuídense, todos”.

Recordemos que Jeremy también fue el conductor de los siete programas especiales de ‘Quien quiere ser millonario’ en el Reino Unido que en el 2018 celebraron los 20 años del espacio que tiene su versión en decenas de países.

Aquí más noticias que son tendencia