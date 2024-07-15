Feid y Karol G terminaron su noviazgo después de 3 años juntos, según TMZ

La relación entre Feid y Karol G habría llegado a su fin tras casi tres años juntos. La información fue confirmada por el medio estadounidense TMZ, que aseguró haber consultado con fuentes cercanas a ambos artistas, las cuales indicaron que la pareja decidió separar sus caminos de manera discreta.

Durante los últimos meses, seguidores de los cantantes colombianos comenzaron a sospechar que algo no marchaba bien. La falta de apariciones públicas conjuntas, la reducción de interacciones en redes sociales y el hecho de que ya no se les viera apoyándose mutuamente en eventos o giras encendieron los rumores, aunque ninguno de los dos se había pronunciado al respecto hasta ahora.

¿Qué se sabe sobre la supuesta ruptura de Feid y Karol G?

De acuerdo con TMZ, personas del entorno de los artistas confirmaron que la separación se produjo hace algunos meses y que ocurrió en buenos términos. El medio afirmó que “los dos terminaron su relación de manera amistosa y se mantienen en buenos términos”, descartando así conflictos públicos o tensiones entre ambos intérpretes.

Feid y Karol G comenzaron a ser relacionados sentimentalmente a partir de 2021, luego de colaborar en la canción FRIKI. Aunque durante un largo periodo evitaron confirmar el romance, fueron vistos juntos en repetidas ocasiones, lo que alimentó las especulaciones. No fue sino hasta 2023 cuando Karol G confirmó la relación en entrevistas, describiéndola como una etapa positiva y de apoyo en su vida personal y profesional.

TMZ también informó que intentó obtener una versión oficial contactando a los representantes de ambos artistas; sin embargo, hasta el momento “no ha habido respuesta”.

Esta fue una de las últimas publicaciones que Feid y Karol G compartieron juntos en redes sociales. Fotografía por: Captura de pantalla

Por ahora, ni Feid ni Karol G se han pronunciado públicamente sobre la supuesta ruptura, que pondría fin a una de las relaciones más comentadas —y a la vez más reservadas— de la música latina.

