Flavia Dos Santos fue víctima de robo en su casa: “Se llevaron todo”

Un amargo inicio de año experimentan Flavia Dos Santos y su esposo Julio César, tras regresar de vacaciones y enterarse que fueron víctimas de un millonario robo en su propia casa. Según comentó la brasileña, un grupo de apartamenteros ingresó a su propiedad y se llevó elementos de alto valor económico y sentimental.

Así fue el robo a la casa de Flavia Dos Santos

De acuerdo con lo expuesto por la sexóloga y presentadora a través de redes sociales, a mediados de diciembre se fue de viaje a Brasil para disfrutar de los carnavales de Río de Janeiro. Sin embargo, tras regresar a Bogotá este 10 de enero se enteró que su apartamento está casi desocupado.

“Volver a casa y descubrir que fuimos robados. Robo planeado, cámaras de seguridad apagadas. Y nadie vio, ni supo, ni avisó. Y nos llevaron todo”, expresó Flavia Dos Santos por medio de su cuenta de X, mientras que en una historia de Instagram aseguró: “Acabo de aterrizar en Bogotá. Y aunque todavía no he llegado a mi casa, ya me enteré, gracias a la señora que trabaja conmigo, que entraron a mi apartamento y me robaron todo. Ahora voy para allá y veremos qué es lo que dejaron”.

Horas más tarde, la también actriz compartió una nueva publicación en la que entregó mayores detalles sobre lo ocurrido: “La verdad es esa. Entraron en mi casa y la gente de seguridad no hizo nada y la administración menos, que debe ser cómplice. El caso es que entraron y robaron de todo, hasta los dientes de leche de mis hijos que, para mí, eran un recuerdo muy valioso”.

“Se llevaron un perfume que adoro y que fue pago de una conferencia; se llevaron cosas personales, se llevaron varias cosas de valor y muchas otras con un altísimo valor emocional”, agregó Flavia Dos Santos, quien dejó en claro que ya puso el caso en conocimiento de las autoridades correspondientes.

“Es una mierd* que uno viva en una ciudad donde paga sus impuestos y que no pueda tener la seguridad de viajar. Toca tener ahora 20.000 cámaras, como me recomendaron poner y ya estoy poniendo; toca cambiar chapas, toca tener un control terrible... o sea, eso no es vida (...) Ellos (Policía) están calculando que el robo fue en el mismo día que yo viajé, entre el 19 y 20 de diciembre. La puerta cerrada, o sea, por alguna razón, están aquí (Policía) haciendo toda la parte de la revisión para saber por dónde se entró”, concluyó Dos Santos en una entrevista con Semana.