Galy Galiano suspende sus próximos conciertos en Colombia por una situación familiar

El cantante colombiano Galy Galiano sorprendió a sus seguidores al anunciar la cancelación de las próximas fechas de su gira en Colombia. La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial publicado por su equipo, en el que se informa que el artista hará una pausa en sus compromisos para atender un asunto de carácter personal.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales del artista y de su equipo de trabajo. En el mensaje también se entregó información sobre el futuro de la gira y los pasos que seguirán respecto a las presentaciones previstas en el país.

¿Por qué Galy Galiano suspendió conciertos?

En el comunicado, el equipo del cantante explicó que la determinación se tomó debido a una situación que requiere toda la atención del artista. “Queremos informar que, por una situación familiar que requiere toda la atención y acompañamiento del artista, se ha tomado la difícil decisión de cancelar las próximas fechas programadas de la gira en Colombia”, señala el texto.

La publicación también buscó evitar especulaciones sobre el estado del intérprete de clásicos de la música popular y romántica. “Galy Galiano se encuentra bien de salud. Sin embargo, en este momento considera fundamental priorizar a su familia y dedicar el tiempo necesario para atender esta situación con la responsabilidad y el amor que merece”, agrega el comunicado.

Asimismo, el equipo del artista reconoció la expectativa que existía alrededor de los conciertos y agradeció la comprensión de sus seguidores. “Sabemos la ilusión con la que muchos esperaban cada uno de los conciertos, y agradecemos profundamente la comprensión, el respeto y las innumerables muestras de cariño que siempre han acompañado su carrera”, expresa el mensaje.

Aunque por ahora no se conocen nuevas fechas para las presentaciones suspendidas, el comunicado indica que el público será informado oportunamente sobre la reprogramación de los conciertos en Colombia. La intención es que el tour pueda retomarse en el país una vez la situación familiar haya sido atendida.

Por ahora, el regreso de Galy Galiano a los escenarios ya tiene una fecha confirmada fuera de Colombia. Según informó su equipo, “la gira se retomará el 26 de septiembre en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil, Ecuador”, desde donde continuará el recorrido musical. Finalmente, el comunicado concluye con un mensaje dirigido a los medios de comunicación, a quienes solicita “respeto y privacidad para la familia” mientras atraviesan este momento.

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