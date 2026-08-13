Gerard Piqué, ex de Shakira, de luto por muerte de importante miembro de su familia

La familia de Gerard Piqué atraviesa un momento de duelo por la muerte de Lina Rovira Montsant, abuela paterna del exfutbolista, quien falleció a los 102 años. La mujer era la madre de Joan Piqué, padre del exjugador del FC Barcelona.

La noticia fue conocida este martes 25 de agosto y trascendió en medios españoles, que dieron a conocer algunos detalles de las exequias. Hasta el momento, la familia ha mantenido la reserva sobre las circunstancias del fallecimiento y no se conocen públicamente las causas de su muerte.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la abuela de Gerard Piqué?

Según la información publicada por medios españoles, Lina Rovira Montsant murió a los 102 años y su despedida se desarrolla en Sant Guim de Freixenet, municipio de la provincia de Lérida, en Cataluña. El velatorio está previsto para este martes en el tanatorio de la localidad.

El funeral tendrá lugar este miércoles 26 de agosto al mediodía, en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet. La ceremonia tendrá un carácter familiar y reservado, en línea con la poca exposición pública que tuvo la abuela del exfutbolista durante su vida.

Rovira Montsant pertenecía a la rama paterna de la familia Piqué. Su hijo Joan es el padre de Gerard, por lo que la mujer era también abuela de Marc y Clara Piqué, hermanos del exjugador. A diferencia de otros integrantes de la familia, Lina permaneció alejada de la atención mediática.

La muerte de la mujer llega años después de que Gerard Piqué se convirtiera en una de las figuras más reconocidas del fútbol español. El catalán desarrolló buena parte de su carrera en el FC Barcelona, club con el que ganó múltiples títulos nacionales e internacionales y en el que se retiró profesionalmente en noviembre de 2022.

Por ahora, el exfutbolista y presidente de la Kings League no ha realizado una declaración pública sobre el fallecimiento de su abuela, al menos de acuerdo con la información difundida hasta este martes. Tampoco se han conocido mensajes de la familia sobre las circunstancias de su muerte.

Con 102 años, Lina Rovira Montsant deja atrás una larga vida y una familia que, pese a su exposición pública, ha decidido afrontar su fallecimiento lejos de los focos.

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