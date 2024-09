Gorda Fabiola: de qué murió, edad, hijos y más de la humorista de Sábados Felices

En las últimas horas, fue confirmada la muerte de Fabiola Posada, conocida en el mundo del entretenimiento como ‘La gordita Fabiola’. La noticia la dio a conocer el periodista Gabriel de las Casas a través de su cuenta de X.

“Acabo de hablar con el gran ‘Polilla’ y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada. Mi tristeza y el cariño de todo el equipo de La Luciérnaga y Caracol Radio con él, sus hijos y tanta gente que amaba a nuestra gordita”.

Acabo de hablar con el gran @polillafeliz y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada.



Mi tristeza y el cariño de todo el equipo de @LaLuciernaga y @CaracolRadio con él, sus hijos y tanta gente que amaba a nuestra gordita!!! pic.twitter.com/DBgpi5auPm — Gabriel Delascasas E (@gabodelascasas) September 19, 2024

¿De qué murió la ‘Gorda Fabiola’ de ‘Sábados Felices’ y cuántos años tenía?

De acuerdo con la información reportada por varios medios de comunicación, la humorista había sido hospitalizada en los últimos días por complicaciones de salud, que, hasta el momento, son desconocidas.

En los últimos años, la artista de 61 años batalló con varias complicaciones de salud, entre ellas, problemas cardíacos, diabetes, bypass, hipertensión, anemia y desnutrición, que la tuvieron al borde de la muerte. Además, la artista le había hecho frente a una fuerte depresión generada por todos los problemas de salud que presentaba.

Fabiola posada era nacida en Santa Marta el 18 de septiembre de 1963, y, además de su humor, se caracterizó por su carisma y sencillez. La artista deja un gran vacío en el mundo del arte en Colombia.

El día que ‘La gorda Fabiola’ regresó de la muerte

En el 2018, después de estar 27 días intubada y con ninguna esperanza de sobrevivir, Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’, esposo de Fabiola, tuvo que tomar una difícil decisión. “Él le dijo a los médicos que sí, que lo mejor era dejar descansar a la gordita y me desconectaron”, contó en ese momento la humorista en una entrevista con Tropicana.

De acuerdo con sus declaraciones, la humorista experimentó su llegada al ‘inframundo’, como ella lo catalogó: “Vi rostros muy horribles. presencié mucha angustia, mucho sufrimiento, observé almas en pena, lo que uno llama ánimas en pena estaban metidas ahí en un socavón. Fui torturada sicológica y físicamente, me hicieron ver lo feo que había sido mi existencia tanto así que deseé morirme ahí”, contó.

Minutos después, como un milagro, la artista volvió de la muerte, justo cuando el equipo médico y su esposo se despedían de ella. “Me tomaron de la mano y todo era luz, pero infinito y atemporal, me mostraron mucha paz y me dijeron ¡hay que regresar!. De la nada me encontraba viendo mi cuerpo, rodeada de médicos y enfermeras mientras me asistían en una muerte sin agonía porque había perdido riñones, sin corazón, sin pulmones, sin poder respirar sola”.

¿Quién es Nelson Polanía, esposo de ‘la gorda Fabiola’?

El amor de ‘La gorda Fabiola’ y Nelson Polanía, su esposo, fue uno de los más admirados en el mundo del espectáculo. Los humoristas estuvieron juntos por más de 25 años. Se conocieron en Sábados Felices y después de compartir como amigos, cuando, de un momento a otro, ‘Polilla’ le robó un beso a su musa. Desde entonces, nunca se separaron.

“Luego de ese beso me dí cuenta de que me gustaba. Al día siguiente lo veía y ya sentía maripositas en el estómago. También comencé a arreglarme más. Precisamente ahí comenzó todo”, dijo la humorista en una oportunidad para la emisora mencionada anteriormente.

¿Quiénes son los hijos de Fabiola Posada?

La humorista tuvo tres hijos: Alejandra y Juan Sebastián Valencia, quienes nacieron fruto de su amor con Mauricio Valencia, su primer esposo; y Nelson Polanía, el menor, su hijo con ‘Polilla’.

La primogénita de la humorista se casó con un médico, quien tuvo un papel muy importante en la vida de Posada, pues la atendió en la clínica cuando, en el 2018, estuvo a punto de morir.

De Juan Sebastián se conoce poco, pues el joven siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Pocas veces aparecía en redes sociales con su mamá. Nelson David, el menor, acompañó a la humorista en cada momento de su vida; incluso, hacían videos juntos para redes sociales.