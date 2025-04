Gregorio Pernía será papá por sexta vez a los 54 años. Así lo anunció su esposa

Hace unas horas, el actor Gregorio Pernía, conocido por sus papeles en producciones como La hija del mariachi, Sin senos sí hay paraíso y MasterChef Celebrity, confirmó que será padre nuevamente. Su esposa, Érika Rodríguez, está embarazada de su tercer hijo, que será el sexto para el reconocido artista.

Esposa de Gregorio Pernía está embarazada. Así se luce

En sus perfiles de Instagram, los esposos compartieron la noticia con sus seguidores: “los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan como pasan. Cuando el corazón se calma, todo se acomoda y solo queda agradecer. Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé“, se lee al comienzo de la publicación.

Érika contó que, dentro de sus planes, no estaba volver a quedar embarazada pues, médicamente, ya no era posible. “Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado. Pero hoy, con el corazón lleno, puedo decir: estoy embarazada. Y aunque al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene. Te esperamos con un amor inmenso; queríamos compartir con ustedes que también son nuestra familia. Los amamos”, dice el post que, en menos de dos horas, superó los 100 mil likes.

Sus seguidores, amigos y familiares los han felicitado por la sorpresiva noticia: “qué bendición más grande Mona, apito la gracia de Dios está ahí presente. Los amo”, “qué es esto tan divino. Ese bebé es un regalo porque llega a un hogar de amor puro. Los quiero”, “que siga creciendo esa hermosa familia”, “muchas felicidades”, “qué felicidad tan enorme”, son algunos de los comentarios que han dejado en el post.

¿Quién es Érika Rodríguez, esposa de Gregorio Pernía?

Gregorio Pernía y su esposa se casaron en el 2007 y de su relación tienen dos hijos: Luna y Valentino, más el que viene en camino que, por el momento, se desconoce si es niño o niña. El actor y Érika tampoco han revelado cuántos meses tienen de embarazo.

La pareja se conoció en mayo del 2003 durante el cumpleaños 33 del actor. Cuatro años después se casaron y formaron una familia. Actualmente conforman una de las parejas más sólidas de la farándula.

Érika Paola Rodríguez Farfán nació el 2 de octubre de 1983 en Girón, Santander y, desde muy joven, se dedicó al modelaje. Participó en diferentes certámenes de belleza, entre ellos, La Modelo del Año Santander y La Modelo del Año Colombia.