Grupo Firme anunció gira para 2026 y confirmó varias fechas en Colombia

Colombia volverá a recibir a uno de los proyectos más populares de la música regional mexicana. Grupo Firme anunció oficialmente que regresará al país en 2026 con una nueva gira.

De acuerdo con la información confirmada, el tour llevará por nombre La última peda y contempla un recorrido amplio por varios países de América Latina, así como por varias regiones del país.

Fechas y ciudades de los conciertos de Grupo Firme en Colombia 2026

Tras la experiencia de sus conciertos más recientes en Bogotá —realizados en el estadio El Campín— la banda liderada por Eduin Caz se prepara para un 2026 en el que su música volverá a sonar en estadios y escenarios de ciudades clave.

La agenda confirmada para el paso de Grupo Firme por Colombia incluye seis conciertos distribuidos entre abril, junio y agosto. El recorrido comenzará el 18 de abril en Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot, y una semana después, el 25 de abril, la agrupación se presentará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

La gira continuará en junio con una parada el 27 de junio en el departamento del Meta, seguida por un concierto el 28 de junio en Neiva, donde se presentarán en la Arena LMP. Para agosto están programadas otras dos fechas: el 7 de agosto en Bucaramanga, en el Estadio Américo Montanini, y el 8 de agosto en Cúcuta, en el Estadio General Santander.

El regreso de Grupo Firme coincide con el buen momento que atraviesan a nivel discográfico. Su álbum más reciente, Evolución, lanzado en mayo, ha reforzado su presencia internacional con canciones que acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales.

¿Qué más se sabe sobre Grupo Firme?

La gira por Colombia contará con la producción de Ame Concerts, bajo la dirección de Marco Barranco, y Music VIP Entertainment, encabezada por Isael Gutiérrez.

Según adelantaron, La última peda tendrá una propuesta visual y sonora diseñada para mantener el sello que ha distinguido a Grupo Firme en los escenarios más importantes de la región.

De igual manera, se confirmó que en los próximos días se anunciarán los detalles sobre boletería, puntos de venta y fases de preventa. Por ahora, los seguidores del grupo en el país ya comienzan a alistarse para una gira que promete ser uno de los eventos musicales destacados del calendario 2026.

