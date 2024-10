¿Guajira y Kevyn del ‘Desafío’ confirmaron su romance?: “tenemos mucha química”

Luego del break que tuvieron los participantes del Desafío 2024, los semifinalistas tuvieron la oportunidad de contar con refuerzos, también exconcursantes de las ediciones pasadas, quienes los ayudaron a avanzar en la competencia.

Kevyn llamó a Guajira, quien había hecho parte de la edición del 2023. Los deportistas hicieron un buen trabajo en equipo, al punto que llegaron a la final y ganaron. El exintegrante del equipo Pibe se llevó 1.200 millones de pesos.

¿Kevyn y Guajira son novios?

Al salir de la competencia, los ganadores del programa de Caracol Televisión han estado juntos visitando varios medios de comunicación contando algunos detalles de su paso por el reality; incluso, viajaron juntos a Riohacha, la tierra natal de Kelly Ríos, conocida como Guajira, donde recibieron el apoyo de sus fanáticos.

Debido a su cercanía, algunos usuarios han afirmado que son novios; sin embargo, en varias oportunidades los deportistas han asegurado que solo son amigos.

En una reciente entrevista con ‘Preguntas a muerte’, de Caracol Televisión, la deportista aclaró: “estoy solterísima. Con Kevyn tenemos mucha química, pero es una conexión de compañeros. El man está bueno, no voy a decir que no, pero no me interesa, en este momento no me interesa nada de eso, estamos creciendo y trabajando”.

Video de Guajira y Kevyn llamó la atención

Recientemente, la finalista del Desafío The Box 2023 publicó un video en su cuenta de TikTok que llamó la atención de sus seguidores, quienes se percataron de algunos detalles que, según ellos, confirmarían que entre y Kevyn habría algo más que una amistad.

En el clip, que tiene más de 275 mil likes, se observa a Kevyn, sin camisa, almorzando en la casa de Guajira. Las palabras de Kelly desataron una ola de comentarios: “Vea como lo tengo, descamisado en mi casa, en la casa de mi mamá sin camisa, repitiendo comida, aquí no va a decir que mi mamá lo puso a aguantar hambre, la suegra, vea, salude a la suegra”, se escucha decirle la deportista al ganador de esta edición.

Esas palabras de Guajira fueron interpretadas por algunos usuarios como una supuesta confirmación de un romance. “Cuando Kevin y Guajira digan que son novios nos hacemos los sorprendidos”, “muy bien por Kevin y Guajira, si Dios los tiene para estar juntos que sean muy felices, se merecen estar felices y cumpliendo sus sueños”, “Guajira ganó X2, ganó el Desafío y a Kevyn”, “ella estaba soltera no quito marido que viva el amor”, “Hacen bonita pareja y ella sí lo encontró solo”, “qué hermosos Dios los bendiga siempre”.