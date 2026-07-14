Hallan muerto a bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro. ¿Qué le pasó a ‘Mykee’?

Desde el lunes 13 de julio el bailarín Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como ‘Mykee’, fue reportado el fin de semana como desaparecido.

Según la información que circuló en las fichas de búsqueda, el joven de 28 años había sido visto por última vez sobre las 12:30 p.m. del domingo saliendo de la manzana ubicada en el 14200 de Southwest 161st Court en Miami.

El mismo domingo, el artista Rauw Alejandro publicó una historia temporal donde daba a conocer la búsqueda del bailarín.

Ahora, según comunicado emitido a la publicación Billboard, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade indicó que Leones Epino fue encontrado sin vida el lunes 13 de julio en el área de Southwest 162nd Avenue y Southwest 138th Terrace.

Según dicha información pudo haberse tratado de un suicidio, no obstante, no habría claridad al respecto, así que se encuentran en investigaciones al respecto.

¿Quién era Mykee, el bailarín hallado muerto?

El bailarín usaba sus redes sociales, tan solo en Instagram tenía casi 30 mil seguidores, para mostrar su trabajo con varios artistas. Con Rosalía estuvo entre el 2022 y el 2023 y fue parte del videoclip ‘Despechá’ y el tour ‘Motomami’

Con Rauw Alejandro estuvo en la preparación de su tour ‘Cosa Nuestra’, que culminó en noviembre de 2025. Anteriormente había estado en la gira ‘Saturno’ y en ‘Viceversa’. Hizo parte de su videos ‘Touching the Sky’, en 2024.

“Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar… 8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido un privilegio, una bendición y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz estarán siempre en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano. Te amamos", escribió el puertorriqueño hace unas horas al confirmarse la muerte de su antiguo colaborador.

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