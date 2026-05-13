Harvey Weinstein es hospitalizado de urgencia en Nueva York, según TMZ ¿Qué le pasó?

Harvey Weinstein, de 74 años, fue trasladado al hospital Bellevue, en Manhattan, desde la cárcel municipal de Rikers Island, donde paga su condena.

Según TMZ, lleva cerca de una semana recibiendo tratamiento para una infección respiratoria, pero sigue sin estar fuera de peligro.

El exproductor de Miramax cumple una condena de 16 años de prisión por un caso en California, pero fue trasladado a Nueva York tras enfrentar en mayo un nuevo proceso judicial en los tribunales de la ciudad.

Weinstein se encuentra en la unidad penitenciaria del hospital recibiendo el tratamiento contra la neumonía.

Harvey Weinstein habría sufrido insuficiencia cardíaca

El portal, que cita fuentes anónimas con conocimiento directo de su situación, indica que hace dos semanas, antes de ser hospitalizado, el productor sufrió una insuficiencia cardíaca derivada de la neumonía.

Según estas fuentes, Weinstein está recibiendo antibióticos vía intravenosa y está conectado a un monitor cardíaco. Aunque ha mostrado mejoría, deberá permanecer ingresado en el hospital.

Por su parte, Deadline indicó que Weinstein está “descansando y recuperándose” y que permanecerá hospitalizado al menos durante las próximas semanas.

Weinstein, que tiene varios problemas de salud, enfrentó en mayo un tercer juicio por abuso sexual, que fue declarado nulo después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.

Adicionalmente en el 2024 le diagnosticaron leucemia mieloide crónica, una forma de cáncer de médula ósea. El exproductor de cine ha estado recibiendo tratamiento médico desde entonces en prisión.

Craig Rothfeld, representante legal autorizado de Weinstein en cuanto a su salud en Nueva York, se pronunció brevemente apenas fue diagnosticado con el mal y mencionó “Por respeto a la privacidad del Sr. Weinstein, no haremos más comentarios”.

También en el 2024 trascendió que el exproductor Weinstein padecía diabetes, hipertensión arterial, estenosis espinal, acumulación de líquido en el corazón y los pulmones, y otras afecciones diversas. Tuvo tratamiento por quebrantos de tipo cardíaco en septiembre del 2024.

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