Heredero, cantante de ‘Coqueta’, regresó con importante noticia sobre su salud

Después del gran éxito que tuvo Coqueta, canción de carranga que se posicionó como la número uno en las diferentes plataformas digitales, Heredero, el cantante que la interpreta, se volvió tendencia en el país e incluso, en otros lugares del mundo.

El artista, oriundo de Macaravita, Santander, se ganó el cariño de miles de fanáticos, quienes han reproducido sus canciones y las han compartido en redes sociales.

¿Qué le pasó a Heredero?

Después de que la canción de Coqueta se volviera viral, el artista hizo el videoclip junto a Jessi Uribe. Más adelante, el Puma Vallenato sacó una nueva versión en ese género musical.

Heredero comenzó una gira llamada Coqueta Tour en varios municipios del país. No obstante, por problemas de salud tuvo que suspender varias presentaciones tras ser diagnosticado con laringitis aguda, una condición que afectó sus cuerdas vocales y que lo obligó a hacer una pausa para evitar complicaciones mayores.

Feizar Orjuela, mejor conocido como Heredero.

Novedad en el estado de salud de Heredero

Tras varios días alejado de los escenarios, el artista carranguero emitió un nuevo comunicado contando que está listo para volver a cantar frente a su público.

A través de sus redes sociales, aseguró: “con gran alegría quiero informarles que he retomado mi gira Coqueta tour 2025, luego de la corta pausa debido a un inconveniente de salud que, a Dios gracias, superé sin mayor problema”.

El cantante ofreció disculpas a los fanáticos de los municipios en los que tenía presentaciones programadas: “a los alcaldes, empresarios y ante todo al público que me esperaba en Sucre, Galán, Zapatoca y Simacota, les agradezco inmensamente por su comprensión y, como ya lo hemos hablado con quien corresponde, reprogramaremos las fechas para que nos encontremos pronto en un especial momento carranguero. Agradezco los mensajes, las oraciones, las palabras de aliento que tanto bien me hicieron en los días en que las circunstancias me alejaron de uno de mis lugares favoritos, las tarimas”.

Sus seguidores han expresado su felicidad por volverlo a ver en los escenarios y, sobre todo, porque su estado de salud mejoró: “que Dios bendiga sus cuerdas vocales”, “Gracias heredero por esa belleza de música”, “me alegro de su recuperación”, “ya te tenemos de regreso para seguir disfrutando de tu gran talento y de la hermosa poesía hecha carranga”, “gracias a Dios ya siguiendo con sus presentaciones”, “Dios lo bendiga y que siga la buena música”.