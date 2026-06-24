Hermana de James Rodríguez vive difícil situación con sus hijos en medio del Mundial 2026

La atención de millones de aficionados colombianos continúa puesta en el Mundial 2026 y en cada paso de la selección Colombia. Sin embargo, mientras el país sigue de cerca el desempeño del equipo y de figuras como James Rodríguez, algunos integrantes de la familia del jugador también han llamado la atención por situaciones personales que han decidido compartir públicamente.

Es el caso de Juana Valentina Rodríguez, hermana del capitán de la selección, quien abrió reveló que ha atravesado días especialmente exigentes debido a algunos problemas de salud que han afectado a sus hijos gemelos, situación que coincidió con los días de competencia del combinado nacional.

¿Qué pasó con los sobrinos de James Rodríguez?

A través de sus historias de Instagram, donde reúne cerca de 730 mil seguidores, Juana Valentina compartió una imagen tomada durante la madrugada mientras atendía a uno de sus hijos.

En la publicación explicó que los cambios de clima han provocado molestias respiratorias en los pequeños. Según relató, ambos han presentado episodios de alergias y tos alérgica, razón por la que ha tenido que recurrir a tratamientos de nebulización para ayudarles a aliviar los síntomas.

“Esta era yo ayer a las 12:00 de la noche. A los gemelos los cambios de clima les dan alergias y tos alérgica, entonces toca nebulizarlos”, escribió la hermana de James Rodríguez junto a una fotografía en la que aparecía uno de los niños utilizando una mascarilla conectada al equipo médico.

Más adelante confesó que la noche había sido especialmente complicada y que el cansancio acumulado estuvo presente desde las primeras horas del día siguiente: “La noche estuvo difícil”.

Pese al agotamiento, Juana Valentina Rodríguez aseguró que intentó mantener algunas de sus rutinas personales. En ese sentido, explicó que encontró motivación para levantarse y cumplir con su entrenamiento de running, actividad que practica de manera constante.

Además, aprovechó la experiencia para reflexionar sobre la disciplina y la constancia, señalando que procura seguir adelante incluso en jornadas complejas como la que atravesó junto a sus hijos.

Finalmente, la hermana de James Rodríguez dejó claro que la maternidad continúa siendo su principal prioridad y que, aunque enfrenta momentos de cansancio físico y emocional, encuentra fuerzas para responder a sus responsabilidades familiares y laborales.

“No importa si estoy cansada. Igual, feliz, agotada o triste, lo hago”, concluyó, recibiendo mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí