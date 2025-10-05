Hija de Carmen Aub recibió complejo diagnóstico: “Enfrenta un silencio que no pidió”

En días recientes, Carmen Aub decidió abrir su corazón con sus seguidores y hablar de un proceso muy personal que ha transformado su vida y la de su familia. A través de una emotiva publicación, la protagonista de El Señor de los Cielos compartió los aprendizajes, temores y retos que ha enfrentado desde la llegada de su hija, Lu, quien nació en julio de este año.

La mexicana, conocida por mantener su vida privada lejos del foco mediático, explicó que tomó la decisión de hacer público su testimonio con un propósito claro: crear conciencia y acompañar a otras familias que atraviesan circunstancias similares. “Queremos compartir algo muy importante sobre nuestra hija, Lu”, escribió la intérprete, al recordar que septiembre es el Mes de la Conciencia sobre la Sordera.

¿Qué pasó con la hija de Carmen Aub?

En su mensaje, la actriz habló con sinceridad sobre las emociones que han acompañado esta etapa, desde la incertidumbre hasta el miedo de no saber cómo actuar. “Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos en frente”, confesó.

Fue entonces cuando Carmen Aub reveló el diagnóstico que cambió sus días: su hija presenta una pérdida auditiva moderada a severa. El resultado, explicó, los tomó completamente por sorpresa, pues no existe ningún antecedente de sordera o pérdida auditiva en sus familias.

“Nos hemos preguntado mil veces: ¿Por qué? ¿Cómo? Si somos sanos. Si los estudios de genética y virus durante el embarazo salieron normales”, contó.

Carmen Aub recordó que, en un principio, intentaron convencerse de que se trataba de un error médico: “Pasamos de la negación —buscando segundas opiniones, convencidos de que era fluido en los oídos— a la tristeza, al enojo y finalmente a la acción, sintiéndonos afortunados de que se detectó tan temprano”.

Durante su reciente visita al programa Hoy Día, la actriz de 35 años relató que las primeras señales surgieron cuando su hija no pasó el examen de audición en el hospital. “Yo dije: tenía líquidos, es normal que eso pueda pasar. Pero después vinieron otras pruebas y ahí ya dijimos: si seguimos negándolo, sería negación”, explicó.

Hoy, con más serenidad, Carmen Aub y su esposo, el artista peruano Iván Sikic, han decidido enfocarse en las soluciones. “Descubrimos que hay todo un mundo nuevo por conocer: audífonos, implantes cocleares, lengua de señas… opciones que no definirán a Lu, pero que le abrirán puertas”, expresó con esperanza.

Más allá del impacto inicial, la mexicana asegura que este proceso le ha permitido comprender la importancia de la empatía y la información. “Cuando te vas llenando de información encuentras el camino, y eso es lo que a mí me ha servido”, añadió.

Carmen Aub concluyó su mensaje con una reflexión que resume el espíritu con el que ha decidido afrontar esta nueva etapa: “Hoy sabemos que Lu pertenece al 0.1% de niñxs que viven esto. Y aunque aún no entendemos el porqué, sí tenemos claro que jamás caminará sola. Lu: eres perfecta. Gracias por enseñarnos que la vida es más profunda de lo que imaginábamos”.