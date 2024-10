Hijo de Camilo Sesto preocupa por su estado de salud: “Es inhumano”

Camilo Sesto, intérprete de El amor de mi vida, murió el 8 de septiembre del 2019 en Madrid, España, a causa de un fallo renal. El cantante tenía 72 años y aunque padecía de esa enfermedad desde años atrás, su deceso causó sorpresa en millones de fanáticos alrededor del mundo.

En casi 50 años de carrera, Camilo Sesto hizo más de 40 producciones discográficas que dejaron una huella en diferentes generaciones. Vendió más de 100 millones de discos y dejó temas inolvidables como Vivir sin ti es morir de amor o Fresa salvaje.

Te puede interesar: Hijo de Camilo Sesto sorprendió al reaparecer como mujer. Así se ve

Camilo sesto y su único hijo Camilo Blanes Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con el hijo de Camilo Sesto?

La muerte de Camilo Sesto descompuso a Camilo Blanes, su único hijo y heredero de toda su fortuna. El también cantante se adentró al mundo de las drogas y desde entonces ha tenido varias recaídas. En varias oportunidades ha manifestado que no quiere ni necesita ayuda; incluso, desde hace más de un año se hace llamar Sheila Devil porque dice sentirse una mujer.

Su actual vida desordenada y su errática conducta se justificaría no solo en la muerte de su papá, sino también en una difícil infancia. Desde pequeño tuvo que enfrentarse a situaciones complejas no comunes para su edad.

La separación de Camilo Sesto, su papá, con Lourdes Ornelas, su mamá, hizo que Blanes tuviera una inestabilidad en cuanto a su lugar de residencia, pues vivía entre México y España. Enfrentó problemas de depresión, aislamiento y alcoholismo al no resistir la ausencia de su mamá.

“Mi hijo está dañado emocionalmente en todos los sentidos. Ha visto muchas cosas vergonzosas cuando era pequeño en casa de su padre”, dijo hace un tiempo Lourdes Ornelas en una entrevista para Diez Minutos. “Mi hijo Camilo cuando bebe se pierde y ya le da igual... Ese es el mayor problema. Aquí con ese problema me lo van a matar (refiriéndose a México). Necesita ayuda”, dijo. Además, Camilo pasó más de 50 días en UCI debatiéndose entre la vida y la muerte.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Hijo de Camilo Sesto fue captado en condiciones lamentables

En las últimas horas, Blanes fue encontrado en condiciones alarmantes. Una reportera del programa En boca de todos lo encontró a las afueras de su casa descalzo y en un estado de salud deteriorado y, al parecer, bajo los efectos de sustancias y desorientado.

“La gente es una bola de parásitos. Es mi casa. Mi territorio, no te equivoques”, le dijo a la periodista, quien le respondió que su intención no era molestarlo. Cuando le preguntó sobre lo que hacía en su día a día, Camilo le contestó: “Lo que me da la gana”.

Mamá de Camilo Blanes pide ayuda por su hijo

Hace unas semanas, Lourdes Ornelas se refirió al estado de salud de su hijo y expresó su extrema preocupación. “Está en manos de un camello que le suministra drogas y no puedo hacer nada porque las leyes no me protegen”.

De acuerdo con lo que dijo, su hijo deja entrar a sus amigos a la casa en las tardes; esos encuentros terminan en desenfrenadas fiestas nocturnas, situación que la tiene muy preocupada. “Esto es inhumano, lo que están haciendo con Camilo. Inhumano cómo le roban y cómo le sacan el dinero (...) Me he hecho experta en sacar borrachos y drogadictos... El daño que están haciendo a Camilo, que le llevan bolsas de droga. Estamos hablando de delitos contra la salud (...) Ya no es que Camilo esté enfermo, es que está vulnerable total. Es como un niño, y pueden hacer con él lo que quieran”.