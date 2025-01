Hijo de Diomedes Díaz enfrenta nueva crisis de salud: “Me pidió que lo bendijera”

Tras dos meses y medio de su ingreso la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica Méderi (Bogotá), Miguel Ángel Díaz Rincón, hijo de Diomedes Díaz y Yolanda Rincón, fue intubado por cuarta vez el pasado 6 de enero al enfrentar nuevas complicaciones de salud.

Así lo dio a conocer la madre de Miguel Ángel a través de un mensaje que compartió en Instagram. En su publicación, la mujer demostró que todavía no pierde la esperanza.

¿Cómo sigue el hijo de Diomedes Díaz?

De acuerdo con lo expuesto por Yolanda Rincón, a pesar de que su hijo presentó una leve mejoría en días recientes, nuevos problemas de salud impidieron su salida de UCI.

“Presentó un fuerte dolor de estómago. Le comenté al nefrólogo y le ordenó exámenes, pero cuando salió el resultado nos informó la mala noticia de que mi hijo tenía peritonitis, lo que le hizo perder su catéter peritoneal porque estaba infectado. La infección es tan fuerte que le atacó todos sus órganos y se descompensó tanto que tocó volverlo a intubar. Con esta ya son cuatro intubaciones prolongadas en menos de tres meses”, explicó la mujer sobre lo ocurrido con Miguel Ángel Díaz.

Miguel Ángel Díaz, de 39 años, padece de insuficiencia renal crónica desde que era niño. El pasado 22 de octubre sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios y, desde entonces, permanece hospitalizado. Fotografía por: Instagram @yolarincon

La expareja de Diomedes Díaz también dio a conocer detalles de los momentos previos a la intubación de su hijo, cuando cruzaron algunas palabras.

“Como estaba consiente le pregunté qué opinaba de la intubación y me dijo que si porque ya no aguantaba el dolor de estómago. Me pidió que lo bendijera y que hiciéramos una oración para que Dios lo protegiera, miró a la doctora y le dijo: ‘Prométame que usted me va a despertar’ ¡El día de ayer fue terrible! La médico intensivista me dijo que estuviéramos preparados porque Migue podría fallecer en cualquier momento, que estaba muy malito, pero como eso me lo han dicho varias veces me puse a orar hablar con Dios y me quedé esperando su voluntad”, agregó.

Por último, Yolanda Rincón informó que su hijo deberá ser sometido a una nueva intervención quirúrgica.

“Sentí mucho miedo, no lo puedo negar, pero el Señor me dio paz y fortaleza. Hasta el momento seguimos acá en UCI, y aunque Miguel sigue en estado crítico hoy está mucho mejor y con sus signos vitales estables. Dios está obrando en la vida de mi hijo. Ahora nos toca esperar otra cirugía para retirar el catéter peritoneal y, por ahora, continua con terapia Renal continúa por 72 horas. Por favor continuemos orando por Migue, mi valiente guerrero de Dios”, concluyó.