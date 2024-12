Hijo de Diomedes Díaz regresó a UCI: “Le amputaron una pierna”

Un inesperado y desalentador reporte de salud se conoció en horas recientes sobre Miguel Ángel Díaz, hijo que el cantante Diomedes Díaz tuvo con Yolanda Rincón. Precisamente, fue la expareja del ‘Cacique de la Junta’ quien dio a conocer la noticia.

Por medio de una entrevista que concedió al programa Alerta Crónica, la madre de Miguel Ángel informó que su hijo regresó a una unidad de cuidado intensivo, donde permanece intubado. También mencionó que le amputaron una pierna y se prepara para darle la noticia cuando despierte.

¿Qué le pasó al hijo de Diomedes Díaz?

Cabe recordar que Miguel Ángel Díaz padece de una insuficiencia renal crónica y por esa razón, a la edad de 22 años, perdió sus riñones y tuvo que recibir un trasplante de su propia madre. Sin embargo, este órgano ya cumplió su ciclo y debe ser remplazado.

Sumado a lo anterior, el hijo de Diomedes Díaz lleva varios meses sometido a un tratamiento conocido como diálisis peritoneal, que consiste en filtrar la sangre a través del revestimiento del abdomen, pero esto ha debilitado su salud. Además, el 22 de octubre pasado sufrió dos infartos.

Y aunque Yolanda Rincón informó a finales de noviembre que Miguel Ángel salió de UCI tras una “milagrosa” mejoría, en horas recientes dio a conocer que su hijo volvió a ser intubado y permanece en cuidados intensivos. De igual manera, entregó detalles del motivo por el que al hombre de 36 años debieron amputarle una pierna.

“El 16 de diciembre llegué súper temprano y la doctora me dijo que Miguel estaba muy mal, que lo mejor era volver a intubarlo. Esta es la tercera vez que lo intubamos y eso es terrible. Miguel, en medio de todo, se dio cuenta y me dijo que no dejara que le hicieran eso. Me dijo: ‘Mami, no quiero ¿Qué tal que no me despierte?’. Cuando yo les pregunté a los médicos el porqué de la descompensación de Miguel, ellos llamaron al ortopedista y él lo revisó y se dio cuenta que era su pie. De un día para otro, que tenía rojo, ya estaba negro completamente. Luego llegó la psicóloga y me dijo que debía tomar una decisión, pues mi hijo necesitaba la amputación de la pierna. Fue terrible tomar esa decisión y a mí me hubiese gustado que él tomara esa decisión, pero uno...”, expresó la exesposa de Diomedes Díaz.

En medio del drama que atraviesa Yolanda Rincón, aseguró que pide a Dios fortaleza para que cuando su hijo despierte, pueda asimilar lo que ocurrió con su extremidad.

“Ahora qué va a ser cuando él despierte y piense por qué su mamá hizo eso. Estoy orándole a Dios para que, cuando él despierte, entienda que no había otra opción. Era la pierna o su vida, y no había tiempo sino que teníamos pocos minutos para la decisión”, agregó la mujer.

La solicitud que hizo la mamá de Miguel Ángel, hijo de Diomedes Díaz

En su charla con Alerta Crónica, Yolanda Rincón pidió a sus seguidores y a los del ‘Cacique de la Junta’ que le ayuden con una prótesis, “para que sea más fácil para él aceptar su nueva condición”. También mencionó que los problemas de salud que enfrenta su hijo ha traído una serie de gastos bastante grandes y así seguirá siendo durante su rehabilitación.

“Quiero hacer un llamado a todas las personas de buen corazón y a aquellas que están en el medio de la música, que era el de su padre Diomedes Díaz, para que nos apoyen como puedan en esta causa humana que busca solo recuperar la salud de mi hijo (...) Por ejemplo, una sola pastilla vale 15 millones y le han aplicado dos dosis. Otra, que es para el corazón, cuesta 3.500.000 pesos. Hay tarros que debe consumir que valen 1.200.000 pesos cada uno. A él le han dado 25 tarros de esos”, concluyó Yolanda Rincón.