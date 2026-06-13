Hijo de reconocida actriz cayó de un inflable y terminó en urgencias: “Luchaba por respirar”

La actriz y presentadora de televisión británica Jess Wright compartió con sus seguidores uno de los momentos más difíciles que ha vivido como madre. La también empresaria, conocida por su participación en el programa de telerrealidad ‘The Only Way Is Essex’, relató el accidente que sufrió su hijo Presley (4 años) durante una celebración infantil y que obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Wright, de 39 años, relató lo ocurrido a través de varias publicaciones en Instagram, donde explicó cómo se desarrollaron los hechos y compartió algunas imágenes tomadas durante la atención médica que recibió el menor.

Así fue el accidente del hijo de Jess Wright

El hecho ocurrió el pasado 6 de junio durante una fiesta infantil en la que Presley se encontraba jugando junto a otros niños en un castillo inflable. Según relató la presentadora, lo que parecía una actividad recreativa habitual cambió en cuestión de segundos.

Jess Wright explicó que su hijo fue expulsado desde la parte superior de la estructura inflable y cayó directamente sobre una superficie de madera. En su publicación, describió el episodio como un “accidente extraño” y aseguró que todo sucedió frente a una gran cantidad de personas.

“Presley salió despedido desde lo alto del castillo inflable y aterrizó boca abajo sobre el suelo de madera”, escribió la británica al recordar el momento.

Tras la caída, la situación generó alarma inmediata. Jess Wright contó que el menor tuvo dificultades para respirar y que llegó a perder el conocimiento durante unos segundos mientras era atendido por sus padres. La gravedad aparente de la escena motivó la llegada de los servicios médicos, que decidieron trasladarlo de urgencia a una unidad especializada en trauma.

“Fue el peor día de nuestras vidas (...) Presley luchaba por respirar y perdió el conocimiento durante unos segundos en los brazos de mi esposo”, afirmó la celebridad.

Durante el traslado al hospital, los especialistas evaluaron distintos escenarios clínicos debido a la forma en que se produjo el accidente. Entre las preocupaciones iniciales figuraban posibles fracturas de costillas, lesiones en la columna vertebral y otros daños derivados del fuerte golpe.

La angustia de la familia se vio incrementada por un antecedente médico conocido. Presley fue diagnosticado cuando tenía dos años con una válvula aórtica bicúspide, una condición cardíaca congénita que requiere controles periódicos y seguimiento especializado. Por esa razón, Jess Wright reconoció que cualquier situación relacionada con la salud de su hijo suele generar una preocupación adicional.

Sin embargo, después de varias horas de exámenes y observación médica, llegaron noticias alentadoras. Los estudios descartaron lesiones graves y permitieron que el menor fuera dado de alta ese mismo día.

Más tarde, la celebridad compartió fotografías de Presley recuperándose en el hospital mientras jugaba cartas en la cama. En sus publicaciones agradeció la atención recibida por parte del personal sanitario y expresó alivio por el desenlace.

“De alguna manera, y todavía no sabemos cómo, salió prácticamente ileso”, escribió.

Tras lo ocurrido, la presentadora señaló que continuará siendo especialmente cuidadosa con este tipo de atracciones infantiles. Aunque insistió en que se trató de un accidente poco común, manifestó que preferiría que los inflables estuvieran instalados sobre césped o superficies acolchadas para reducir riesgos en caso de una caída.

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