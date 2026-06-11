Tras asesinarlos, hijo de Rob Reiner pide la herencia de sus padres para pagar abogados

Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner murieron la noche del 14 de diciembre del 2025 en su casa del vecindario Brentwood en Los Ángeles California. El productor de cine y la fotógrafa habrían sido ultimados con arma blanca por su propio hijo Nick Reiner, quien fue arrestado horas después.

Pese a que se declaró no culpable de los dos asesinatos, es el principal y único señalado por el doble crimen. Actualmente en prisión y en espera del juicio que la fiscalía adelanta en su contra, el hijo de la pareja hizo una petición este lunes 9 de junio, que se convirtió en titular de los medios.

Según informó AP la petición indica que el mencionado dinero debía entregarse por etapas: la mitad cuando cumpliera 30 años y el resto a los 35. Según ese escrito, Nick tiene 32 años y no recibió la “suma que le correspondía hace dos años”.

Abogados de Nick Reiner recuerdan que Nick debe ser presumido inocente

La defensa del acusado indicó según recogió la agencia que “Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes. Pero los hechos sobre lo que ocurrió y lo que no ocurrió no están en discusión en este litigio sobre el fideicomiso”.

También recordó que “como cualquier persona acusada de un delito, Nick es presumido inocente y tiene derecho a preparar su defensa con los recursos que legalmente le pertenecen”.

Anterior a los asesinatos, Nick sostuvo una disputa verbal con su padre en una cena de Navidad. Al parecer, el conflicto habría seguido y se habría dado la agresión de Nick hacia sus dos progenitores. Algunos medios se han referido a que el hijo del director, diagnosticado con esquizofrenia, habría dejado de tomar su medicamento y esto pudo afectar su conducta.

Así mismo era de conocimiento familiar que el comportamiento de Nick era errático y sus padres temieron por su seguridad ya que sabían que su hijos consumía. No obstante, lo siguieron apoyando y residía en una casa pequeña ubicada dentro de la propiedad donde fueron asesinados.

La pareja asesinada tuvo tres hijos. Los hermanos de Nick, Jake y Romy Reiner, se alejaron por completo de su señalado hermano tras los hechos. En principio aceptaron pagar los abogados defensores, pero luego se arrepintieron de ellos.

Hay que mencionar que al parecer, el matrimonio abrió un fideicomiso similar al que Nick está reclamando, para cada hijo.

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