Incendio en finca de Yeison Jiménez: familia del cantante se pronunció sobre lo ocurrido

A siete meses de la tragedia que terminó con la vida de Yeison Jiménez, un nuevo hecho afectó a la familia del cantante de música popular. El artista murió el 10 de enero de 2026, cuando la avioneta en la que viajaba junto a otras cinco personas se accidentó poco después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en inmediaciones de Paipa, Boyacá. Los seis ocupantes de la aeronave fallecieron en el siniestro.

Ahora, una propiedad relacionada con el cantante volvió a ser noticia. Este domingo 9 de agosto se conoció que un incendio afectó hace varios días un predio del fallecido artista ubicado en Fusagasugá, Cundinamarca. La emergencia dejó daños materiales en el lugar, que está destinado al desarrollo de un proyecto hotelero.

¿Qué le pasó a la finca de Yeison Jiménez en Fusagasugá?

De acuerdo con la información entregada por la familia del artista al programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, el incendio afectó parte de la estructura que se encontraba en el terreno, además de algunos ladrillos e insumos que habían sido adquiridos para el proyecto que se planeaba desarrollar allí.

Por el momento, el saldo conocido corresponde a daños materiales. No se reportaron personas heridas o fallecidas como consecuencia de la emergencia, y tampoco se ha informado que la totalidad del proyecto haya quedado destruida.

El terreno tiene un propósito definido dentro de los proyectos que la familia de Yeison Jiménez contempló continuar después de la muerte del cantante: allí se tiene previsto desarrollar un proyecto hotelero. Por esa razón, además de las afectaciones en la estructura, el fuego alcanzó materiales que se encontraban en el predio para avanzar con la construcción.

Uno de los principales interrogantes que quedan ahora es qué originó las llamas. Hasta el momento, no existe una causa confirmada del incendio y la familia del artista tampoco atribuyó públicamente el hecho a una circunstancia específica.

Según precisaron los familiares, serán las entidades gubernamentales y los organismos de socorro competentes los encargados de establecer qué ocurrió. Para ello, los cuerpos técnicos de Bomberos y los inspectores oficiales realizarán los peritajes e investigaciones correspondientes en el lugar.

Entre los aspectos que deberán determinar las autoridades está si el incendio se produjo por un fallo técnico, por un factor de origen natural o por una eventualidad accidental. Estas son posibilidades que deberán ser evaluadas durante la investigación y no causas confirmadas del siniestro.

De esta manera, la familia de Yeison Jiménez deberá esperar los resultados de los peritajes para conocer con precisión qué provocó el incendio y cuál fue el alcance total de las pérdidas registradas en el predio de Fusagasugá.

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