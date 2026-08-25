Influencer fue hallada sin vida en un viñedo: “Una crueldad sin nombre”

Las redes sociales están de luto tras confirmarse la muerte de Sonia Bellina, una reconocida creadora de contenido quien fue hallada sin vida entre las hileras de vides en un viñedo en Saint-Gilles, Francia.

¿Qué pasó con la influencer Sonia Bellina?

Le Monde, la fiscalía de Nîmes reveló que detuvieron a un hombre de 32 años acusado de homicidio premeditado. Posteriormente fue puesto en prisión preventiva. Al parecer, el sospechoso ya tenía antecedentes de violencia desde 2010 y delitos relacionados con estupefacientes. “Investigadores de la unidad de investigación criminal de Nîmes han arrestado hoy a dos hombres... Han sido puestos bajo custodia policial con base a pruebas que sugieren su participación directa o indirecta en los hechos”.

Según reportó RT, un trabajador encontró a la joven de 29 años parcialmente desnuda y calcinada. De acuerdo con las autoridades, presuntamente, los responsables del crimen habrían usado una sustancia inflamable para, al parecer, dificultar la identificación del cuerpo. Cerca de 40 investigadores estarían trabajando para esclarecer los hechos.

¿Quién era Sonia Bellina, influencer hallada muerta?

Sonia Bellina era una creadora de contenido francesa de 29 años, famosa por su presencia en TikTok, donde contaba con más de 250.000 seguidores. En sus redes sociales, compartía videos de baile, karaoke, playback, moda y reflexiones sobre el desamor, además de hacer transmisiones en vivo para conectar con su comunidad. Era originaria de la región de Gard, en el sur de Francia, pero vivía en París, aunque solía viajar a su tierra natal con frecuencia para visitar a su familia. Estaba a punto de cumplir 30 años, el 30 de septiembre.

Su nombre se volvió viral después de que fuera reportada como desaparecida el 10 de agosto. “Íbamos a preparar su cumpleaños; habría cumplido 30 años el 30 de septiembre. Habíamos planeado una fiesta… Se encontró con el hombre equivocado en el momento equivocado”, dijo Midi Libre, hermana de la víctima.

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De igual manera, su familia ha expresado su preocupación por la ola de comentarios hirientes y rumores que surgieron en las redes sociales tras su fallecimiento, y han solicitado que se respete su memoria. “Tomaron fotos de la cuenta de TikTok de mi hermana y afirmaron que ella era la que fue encontrada muerta por quemaduras. Es acoso; algunos incluso dicen que se merecía lo que le pasó. Están usando las fotos de mi hermana para crear revuelo. La gente se está pasando de la raya; es terrible”, agregó Libre.

Por su parte, el abogado de la familia, Mourad Battikh, calificó la reacción de algunos usuarios de una “crueldad sin nombre”, por lo que iniciarán acciones legales en contra de ellos.