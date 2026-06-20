Murió James Burrows, director de series como ‘Friends’ y ‘Cheers’

“Celebramos la extraordinaria vida y perdurable legado de James ‘Jimmy’ Burrows, quien murió pacíficamente hoy”, dijo su familia en un comunicado. El lugar y hora de su muerte no se reveló. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de la muerte.

En el mismo comunicado, sus familiares agregaron: “Durante más de cinco décadas, Burrows fue uno de los directores más influyentes y queridos en la historia de la televisión. Como un director legendario, maestro y fuerza creativa, ayudó a formar generaciones de comedia y dio alegría incalculable a audiencias de todo el mundo”.

Tras la noticia de su fallecimiento, muchas personalidades de la televisión y el mundo del entretenimiento compartieron su dolor. Los miembros de los elencos de Friends y Will & Grace no solo resaltaron su talento, sino también su calidez humana y el impacto que tuvo en sus trayectorias. Algunos lo llamaron un “verdadero ícono” de la televisión y una de las mentes más brillantes que ha dado la comedia estadounidense.

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¿Quién era James Burrows?

Burrows ganó 11 premios Emmy a la excelencia en televisión y dirigió más de 1.000 episodios de grandes programas, en los que también trabajó como productor y guionista.

Fue uno de los primeros innovadores de las comedias de situación filmada con varias cámaras. Su prolífica carrera empezó en la década de 1970, cuando dirigió episodios de “The Mary Tyler Moore Show”, “Laverne & Shirley” y “The Bob Newhart Show”.

Su primer Emmy llegó por la dirección de “Taxi”, una innovadora comedia protagonizada por Danny DeVito, Andy Kaufman y Tony Danza sobre el difícil personal de una empresa de taxis en Nueva York.

Dirigió 236 episodios de “Cheers”, que creó junto con su colaborador de vieja data James Brooks, así como su serie derivada “Frasier”. Otros de sus éxitos incluyen “The Big Bang Theory” y “Mike & Molly”.

Recientemente, dio el inusual paso para estar frente a la cámara al interpretarse a sí mismo “The Comeback”, en la que se reunió con Lisa Kudrow, una de las protagonistas de “Friends”.

Nacido el 30 de diciembre de 1940 en Los Ángeles, Burrows creció inmerso en el mundo del espectáculo. Hijo del famoso escritor y productor de Broadway Abe Burrows, su pasión por el entretenimiento comenzó desde muy joven. Después de estudiar en la Escuela de Drama de Yale, dio sus primeros pasos en la televisión en la década de 1970, participando en icónicas producciones como The Mary Tyler Moore Show y Taxi.