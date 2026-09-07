Jessica Bohórquez denunció delicada situación que atraviesa: “Pudo salir muy mal”

Jessica Bohórquez es una presentadora colombiana que comenzó su carrera en televisión desde muy pequeña y que muchos recuerdan por su paso por ‘Tu Planeta Bichos’. Posteriormente llegó a Win Sports, donde presentó formatos como ‘Kick Off Teens’ y ‘Primer Toque’. Actualmente hace parte de ‘Cicloviva’, programa de Canal Capital en el que recorre la ciclovía de Bogotá y cuenta historias relacionadas con este espacio de la ciudad.

Lejos de su trabajo habitual en televisión, la presentadora se tomó un momento de este lunes para hacer una denuncia pública y alertar a sus seguidores sobre una delicada situación que enfrentó durante una jornada de trabajo. Según relató, un hombre se acercó a ella con flores y un regalo, pero posteriormente descubrió que detrás del encuentro había una situación relacionada con un perfil falso que utilizaba su identidad.

¿Qué le pasa a Jessica Bohórquez?

La presentadora explicó que mientras trabajaba en ‘Cicloviva’, un hombre llegó hasta el lugar donde se encontraba el equipo con un ramo de flores. Como el programa anuncia previamente en redes sociales los sitios en los que estará, la presentadora inicialmente pensó que se trataba de un seguidor que había decidido acercarse para tener un gesto con ella.

“Una persona llega con un ramo de flores. Entonces esta persona me empieza a hacer señas y yo digo: bueno, pues qué lindo el gesto, seguramente es un seguidor que me quiere traer flores (...) Él me saluda con confianza, pues porque yo creo que cuando uno trabaja en medios y en redes, pues uno le da esa confianza a la gente y habla de tú a tú. Hola y me dice el nombre”, explicó inicialmente.

Después de entregarle las flores, el hombre le manifestó que la esperaba para que ambos salieran después del programa a hablar y conocerse. Jessica Bohórquez rechazó la propuesta y continuó con su trabajo, pero la situación tomó otro rumbo cuando él le entregó una botella de vino y permaneció cerca del equipo durante la grabación.

Al finalizar la grabación, el hombre le pidió que lo acompañara para mostrarle algo. Fue entonces cuando le explicó que, aparentemente, alguien se estaba haciendo pasar por ella en redes sociales. El hombre le mostró la conversación que había sostenido con ese perfil y la presentadora comprobó que no se trataba de ninguna de sus cuentas.

Jessica Bohórquez contó que el perfil falso, incluso, había enviado fotografías y mensajes en los que invitaba al hombre a acercarse a ella. Además, durante la conversación alcanzó a identificar una posible referencia a un apartamento, situación que aumentó su preocupación por el alcance que podría tener la suplantación.

“Me mostró la conversación y efectivamente es un perfil falso donde le dice que no tenga miedo de acercarse a mí, que tranquilo... le manda fotos. Yo le dije: ‘no, esa no soy yo. Ese no es mi perfil, es un perfil falso, hay que denunciarlo’ (...) Es este perfil que les estoy mostrando en pantalla. Y también le dice que se vean. Es más, alcancé a leer algo sobre un apartamento. No sé si lo estaba citando en un apartamento, pero es algo muy grave”, aseguró.

Jessica Bohórquez advirtió que este tipo de perfiles pueden generar consecuencias para personas que creen estar hablando realmente con una figura pública. El hombre, según contó, comprendió la situación y se retiró del lugar. Posteriormente, le envió un mensaje que ella también mostró en su publicación.

La presentadora aseguró que desconoce cuál era el propósito de la persona detrás de la cuenta falsa, pero insistió en la importancia de verificar la identidad de quienes contactan a través de redes sociales y anunció que adelanta las acciones judiciales correspondientes.

“No sé si querían robarlo, no sé si solamente se querían hacer pasar por mí y hacerlo pasar un rato, o ilusionarlo... yo qué sé. Pero lo que sí quiero que ustedes tengan presente es que tengan mucho cuidado con los perfiles falsos. No crean todo lo que ven. Desafortunadamente gente mala, legalmente yo también estoy realizando las acciones pertinentes. Por favor tengan mucho cuidado”, concluyó.

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