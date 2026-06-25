Jessica de la Peña, de Noticias RCN, confirma muerte de su padre: “No más dolor”. ¿Qué pasó?

La presentadora de ‘Noticias RCN’ anunció este miércoles 24 en la noche que su padre, el señor Ricardo Luis de la Peña falleció.

Jessica de la Peña, nacida en Nueva York y criada en Barranquilla, dedicó unas emotivas palabras a su progenitor en su cuenta de Instagram al tiempo que dejó ver que este enfrentó quebrantos de salud que derivaron en su fallecimiento.

Dentro de su reflexión, Jessica expresó el dilema que como hija enfrentó al pedir a Dios que se lo llevara para que menguara el dolor de su padre, por un lado, pero por otro, enfrentar su pérdida.

“¿Cómo le explicas al corazón lo que tu cabeza sabe? Mi cabeza tiene claro que ya era tiempo de que descansaras, porque era justo contigo. No más enfermedad, no más sufrimiento, no más dolor, ni para ti, ni para mi. Mi cabeza incluso le pidió varias veces a Dios, que te mirara con ojos de misericordia, que te llevara a su lado, porque allá en el cielo, sabía que ibas a estar pleno y feliz. Pero, ¿Cómo entiende mi corazón eso, cómo entiende toda la falta que me vas a hacer, que ya me estás haciendo? No hay forma, creo yo”, escribió la conductora en su texto.

Luego dejó todo al paso del tiempo y recordó momentos al lado de su padre. “Sólo el tiempo me dará el consuelo. El mismo consuelo que me da saber que te lo di todo y más en vida, que te llené de besos y abrazos siempre, que te acompañé hasta tu último respiro. Papi fuiste maravilloso! Siempre lo he dicho, gran parte de mi, te lo debo a ti… Me dejaste muchas de tus cualidades y las honraré aún más, ahora que no estás. Gracias infinitas papi. Agradezco cada minuto que estuve contigo! TE AMO Ricardo Luis!!!! Te amo mi mono lindo”, finalizó escribiendo Peña añadiendo que la partida de su padre la dejó con el corazón roto.

El emotivo texto lo acompañó de imágenes que registraron momentos junto a don Ricardo, incluyendo cuando é la entregó en su boda.

¿De qué murió el padre de Jéssica de la Peña, de ‘Noticias RCN’?

Aunque la barranquillera no detalló en el tipo de enfermedad que sufría su padre, se sabe que desde mayo su salud se complejizó y ella estuvo pendiente de la situación. En un post l conductora dejó ver que acompañaba a su padre en el proceso, cuando subió una imagen en la que se veían sus manos y las de él.

El conmovedor mensaje de Jessica con la partida de su papá despertó la reacción de otras celebridades que de inmediato se solidarizaron.

Carolina Cruz digitó: “Fuiste, eres y serás siempre la niña de sus ojos, la hija maravillosa y eso da paz en el alma! Te adoramos”. Mientras que Yaneth Waldman expresó: “Mi amor, sigue vivo en tu corazón”.

Por su parte, Andrea Serna indicó: “Mi Jess adorada, te arropo con cada uno de mis pensamientos, te adoro y sé que tu papá se fue no solo amándote, sino con gratitud infinita por la hija que fuiste”.

Su compañera de RCN, Ana Karina Soto escribió: “Mi Jessi linda. Te abrazo y te entiendo perfectamente, Dios, tu hermosa familia, junto con tus amigas y amigos te darán la fuerza que necesitas”.

Mientras que Maritza Aristizábal puso: “Mi Jessi… un abrazo del corazón… fuiste la mejor hija, no te quedó nada por darle ni demostrarle… tu papá lo sabe desde el cielo donde descansan los buenos papás”.

Carlos Calero de ‘Día a Día’, expresó: “Te abrazo mi Jessi mucha fortaleza para la familia”.

En sus historias temporales Jessica subió una foto de don Ricardo y apuntó: “Hasta siempre papi, mis ojos, mi alma y mi corazón te lloran”.

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