Jhon Jáder Durán confirmó que será papá: quién es la madre de su bebé y cómo se llamará

En la noche de este 6 de julio, el futbolista colombiano Jhon Jáder Durán confirmó que se convertirá en padre. El delantero, recordado por su paso goles en el Aston Villa y la Selección Colombia, compartió en sus historias de Instagram varias imágenes y videos con los que dio a conocer que su pareja está embarazada, una noticia que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Por medio de una íntima celebración organizada junto a familiares y amigos, el atacante de 22 años reveló por primera vez esta nueva etapa de su vida personal. Las publicaciones, en las que mostró algunos de los momentos más especiales del evento, sorprendieron a sus seguidores y también despertaron la curiosidad sobre la identidad de la mujer con la que espera a su primer hijo.

¿Quién es la pareja de Jhon Jáder Durán?

Aunque el futbolista no entregó mayores detalles sobre su relación, las publicaciones permitieron conocer que su pareja se llamaría Rosaura M., quien fue etiquetada en una de las historias compartidas durante la celebración.

Más allá de ese dato, se sabe muy poco sobre la novia de Jhon Jáder Durán, pues mantiene un perfil reservado y su cuenta de Instagram es privada, lo que evidencia que ha preferido mantenerse alejada de la exposición mediática y de las redes sociales.

A diferencia de otras parejas de figuras del deporte, Rosaura no suele compartir aspectos de su vida personal de manera pública. Esa discreción ha hecho que, hasta el momento, no exista mayor información sobre su historia o su vínculo con el delantero colombiano, quien también ha procurado mantener su vida sentimental lejos de los reflectores.

Lo que se sabe del bebé de Jhon Jader Durán

La celebración reunió a varios integrantes de la familia del futbolista, entre ellos su madre, hermanas y amigos cercanos, quienes lo acompañaron en este momento. Aunque Jhon Jáder no escribió ningún mensaje para anunciar la noticia, las imágenes que compartió en sus historias fueron suficientes para confirmar que será papá.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la revelación de género. En un video se observa cómo, tras el lanzamiento de fuegos artificiales, una nube de humo rosado confirmó que la pareja espera una niña, desatando la emoción entre los asistentes.

Por su parte, familiares y amigos cercanos también compartieron imágenes del evento en sus redes sociales. Gracias a esas publicaciones se conoció que la hija del deportista antioqueño llevará por nombre María Ángel Durán M., un detalle que él no reveló directamente, pero que quedó al descubierto gracias a los mensajes que los seres queridos dedicaron a la futura integrante de la familia.

Fotografía por: Instagram @jaderduran9

A pesar de que no forma parte de la convocatoria de la Selección Colombia que disputa el Mundial 2026 en Norteamérica, Jhon Jáder Durán vive un momento especial fuera de las canchas, enfocado en su vida personal y en la llegada de la que será su primera hija.

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