Jon Bon Jovi genera preocupación tras detener concierto por problemas de salud: “Lo siento”

Una fuerte preocupación generó Jon Bon Jovi entre sus seguidores este 23 de julio, luego de que interrumpiera uno de sus conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York debido a un problema de salud. La decisión del artista de detener el espectáculo y retirarse antes de lo previsto desató todo tipo de reacciones entre el público presente y en redes sociales.

El incidente llamó la atención porque se produjo durante su primer gran regreso a los escenarios en cuatro años, después de la compleja cirugía de cuerdas vocales a la que se sometió en 2022. Por ello, no tardaron en surgir dudas y rumores sobre si este nuevo episodio estaba relacionado con los problemas que enfrentó años atrás y que incluso pusieron en duda su continuidad como cantante.

¿Qué pasó con Jon Bon Jovi?

El episodio ocurrió durante la octava fecha de la residencia que Bon Jovi ofrece en el Madison Square Garden. Después de cerca de 90 minutos de concierto, el vocalista de la banda detuvo la presentación y se dirigió al público para explicar que no se encontraba en condiciones de continuar.

“Lo siento, estoy lastimado y no están recibiendo lo mejor de mí”, expresó el artista de 54 años desde el escenario antes de anunciar que el espectáculo terminaría de forma anticipada. Además, pidió a los asistentes conservar sus entradas, ya que la intención de la banda es reprogramar la presentación.

Tras la incertidumbre que generó el hecho, un representante oficial del artista aclaró que Jon Bon Jovi estaba atravesando una infección sinusal, condición que afectó su capacidad para seguir cantando durante el concierto. De esta manera, descartó que se tratara de una recaída relacionada con la lesión en sus cuerdas vocales.

Aunque el diagnóstico tranquilizó a parte de sus seguidores, el incidente volvió a poner el foco sobre el estado de salud del músico, especialmente porque apenas semanas antes había manifestado sentirse completamente recuperado y listo para retomar una agenda de presentaciones después de varios años alejado de las giras.

El historial de Jon Bon Jovi con sus cuerdas vocales

Los problemas vocales del artista comenzaron a hacerse evidentes hace algunos años, cuando fue diagnosticado con atrofia en una de sus cuerdas vocales, una condición que comprometía seriamente su capacidad para cantar y que llegó a poner en riesgo su carrera.

En 2022 se sometió a una compleja cirugía de medialización de la cuerda vocal, un procedimiento mediante el cual se implantó un soporte para fortalecer la cuerda afectada. Después de la intervención inició un largo proceso de rehabilitación y entrenamiento vocal que se extendió durante varios años.

El propio Jon Bon Jovi reconoció en distintas entrevistas que, durante su recuperación, no tenía certeza de si volvería a realizar giras, pues solo regresaría a los escenarios cuando sintiera que podía ofrecer el nivel que el público esperaba.

Semanas antes del reciente incidente en Nueva York aseguró que se encontraba completamente recuperado y describió su regreso como “un renacimiento”, por lo que la interrupción del concierto volvió a despertar inquietud entre sus fanáticos, aunque la información oficial indica que esta vez el problema obedeció a una infección sinusal y no a una recaída de su lesión vocal.

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