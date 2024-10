Jorge Herrera, el papá de ‘Betty la fea’, se enamoró de una alumna y la conquistó

Jorge Herrera es un reconocido actor nacional que alcanzó la fama fuera del país con su personaje de ‘don Hermes’ en ‘Yo soy Betty la fea’. El actor además hace parte de ‘Betty la fea, la historia continúa’, la serie de Amazon Prime que muestra lo que ha sido de la vida de los personajes de la obra, creada por Fernando Gaitán, dos décadas atrás.

En la novela, Don Hermes es un hombre tosco, machista e incluso grosero con su esposa, la abnegada doña Julia, rol encarnado por Adriana Franco.

En la vida real, Jorge Herrera no se parece a su famoso personaje, por el contrario, según la actriz Amparo Conde, quien ha sido su compañera los últimos 40 años, es un hombre romántico y detallista.

Justamente fue eso lo que más le llamó la atención a Amparo cuando se conocieron. Él era un profesor de actuación en su natal Cali y ella, una de sus alumnas. Los 18 años de diferencia no fueron obstáculo para que Amparo respondiera a los cortejos de Jorge, quien para la época tenía 35 años. La inteligencia del actor, que ya tenía una carrera en teatro y en televisión, llamaron por completo la atención de Amparo.

“Yo digo que me enamoré de Jorge a primera vista hace 40 años, yo no sé. Este hombre cambió mi vida porque conocí a una persona que hacía lo que a mí me gustaba, aunque yo al comienzo no le entendía nada, pero me parecía genial”, reveló Amparo, a quien hemos visto en Pedro el escamoso, Vecinos, El abrazo que no te di y Bolívar, en charla con ‘Se dice de mí'.

Han pasado cuatro décadas y varios anillos. El tema del matrimonio ha sido un asunto serio, pero también eso lo han tomado con humor. Amparo recordó en entrevista con Bravísimo hace algunos meses que a él le tomó 28 años hacerle la propuesta y a ella, 10 años decirle que si. A lo largo de la última década, el actor le ha entregado tres anillos a su compañera. Bromeando menciona “ella es la señora de los anillos”. El más reciente fue hace un año cuando la sorprendió, en un exclusivo restaurante de Cali a donde fueron a celebrar un cumpleaños. La situación fue tan romántica que Herrera se arrodilló para pedirle una vez más a Amparo que se casaran.

Conde mencionó que su hijo Jordi, residente en Estados Unidos, llamó a preguntar si en esta oportunidad si sería pronto la boda.

Jorge Herrera y Amparo Conde se casan en febrero próximo

La misma Amparo reveló a Vea “no me caso aún”, refiriéndose a que no será este 2024, pero sí el año entrante.

Hace 40 años Amparo Conde fue alumna de actuación de Jorge Herrera en Cali. Fotografía por: Instagram

La actriz anticipó que la boda será en febrero del 2025. “Mi hijo se casó en Estados Unidos y queremos hacerlo juntos, tenemos planearlo hacerlo en Cartagena en febrero”, mencionó sobre la intención de celebrar una boda doble.

EL matrimonio para esta pareja más allá de una ceremonia, es la posibilidad de sellar su vínculo y reafirmar el amor que los ha unido desde que él era profesor y se fijó en una alumna, que apenas tenía la mayoría de edad. La pareja compartió set por primera vez en ‘Amar y vivir’.

