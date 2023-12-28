Juan Roberto Vargas, de ‘Noticias Caracol’, se convertirá en abuelo: así recibió la noticia

La familia de Juan Roberto Vargas está a punto de crecer. El director y presentador de ‘Noticias Caracol’ compartió la emoción que vive tras conocer que su hijo, el periodista Juan Camilo Vargas, y la pareja de este, Juanita Valencia, esperan a su primer hijo. El bebé, que se llamará Juan Salvador, tiene previsto nacer en diciembre.

En una entrevista conjunta a ‘La Red’, padre e hijo recordaron cómo recibieron la noticia del embarazo y cómo han vivido los últimos meses, marcados por la expectativa, los preparativos y la ilusión de darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia. Mientras Juan Camilo se prepara para asumir la paternidad por primera vez, Juan Roberto confesó que convertirse en abuelo fue una sorpresa que lo conmovió profundamente.

Así descubrieron el embarazo de la pareja de Juan Camilo Vargas

Según contó Juan Camilo, quien es periodista deportivo del Gol Caracol y de la emisora Blu Radio, las primeras señales aparecieron de manera inesperada. Todo comenzó con antojos poco habituales tanto para él como para Juanita. Mientras ella quería comer alimentos poco habituales en su dieta, como el queso con bocadillo, él sintió un deseo repentino de comer corazones de pollo. Sin embargo, cuando ella intentó prepararlos, el olor le provocó náuseas.

“Cuando vi que no pudo con el olor dije: ‘Antojos, náuseas... eso es embarazo’”, recordó el periodista deportivo. La pareja decidió comprar una prueba que Juanita se realizó un viernes a las cinco de la mañana, antes de que él saliera a presentar su programa radial. El resultado fue positivo.

La noticia también tomó por sorpresa a Juan Roberto Vargas y a su esposa. El anuncio llegó el mismo día de su aniversario de matrimonio, cuando Juan Camilo y Juanita los invitaron a desayunar con la excusa de entregarles un regalo.

El director de ‘Noticias Caracol’ confesó que pensó que dentro de la bolsa encontraría un obsequio cualquiera, hasta que su esposa descubrió un pequeño mameluco. “La alegría, el impacto, el choque... Me golpeó, para bien, por supuesto, pero me generó un impacto muy grande”, aseguró.

La familia conoció recientemente que el bebé será un niño y se llamará Juan Salvador. Juan Camilo describió ese momento como uno de los más emotivos que ha vivido, pues aseguró que solo cuando supieron el sexo sintió que el bebé dejaba de ser simplemente “el bebé” para convertirse en una persona con identidad propia.

Por su parte, Juan Roberto Vargas confesó que estaba convencido de que sería una niña, aunque aseguró que lo único importante era que el embarazo transcurriera con normalidad. Entre bromas, celebró la noticia diciendo que llegaría “otro hincha embajador”, en referencia a su afición por Millonarios. Si todo avanza como está previsto, Juan Salvador nacerá en diciembre, mes en el que Juan Roberto Vargas debutará oficialmente como abuelo.

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