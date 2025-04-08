Julieth Restrepo anunció que está embarazada. Espera a su segundo hijo con Sebastián Zuleta

Julieth Restrepo, recordada por producciones como ‘A mano limpia’, ‘Griselda’ y ‘The Residence’, sorprendió a sus seguidores este jueves 3 de julio al anunciar que está embarazada.

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, la actriz confirmó que un nuevo integrante llegará a su familia, una noticia que recibió cientos de mensajes de felicitación por parte de colegas, amigos y admiradores.

Julieth Restrepo comparte su vida con el compositor y productor musical colombiano Sebastián Zuleta, con quien lleva cerca de una década de relación y reside desde hace varios años en Los Ángeles, Ambos son padres de Lucía Zuleta Restrepo, su primera hija, nacida el 24 de diciembre de 2022, quien ahora se prepara para asumir un nuevo papel dentro de la familia: el de hermana mayor.

Lo que se sabe del embarazo de Julieth Restrepo

La noticia fue dada a conocer por la propia actriz mediante una publicación en Instagram, en la que compartió una serie de fotografías familiares tomadas durante esta nueva etapa de su vida. En las imágenes aparece luciendo su embarazo junto a Sebastián Zuleta y a la pequeña Lucía, en un ambiente íntimo y familiar.

Junto a las fotografías, Julieth Restrepo reveló cómo su hija fue la encargada de compartir inicialmente la noticia con sus seres queridos. “Tenemos un bebé en la barriga de mi mamá”, escribió la actriz, explicando que esa fue la frase con la que Lucía anunció el embarazo a la familia.

La publicación continuó con un mensaje cargado de emoción, en el que confirmó además el sexo del bebé. “Eso le dijo a Lucía a la familia cuando les compartimos esta noticia que nos tiene muy felices y emocionados. Lucía va a ser hermana mayor de un niño y la alegría que sentimos es mucha y se las quería compartir por aquí ¡Bye!”, agregó la antioqueña de 39 años.

La noticia fue recibida con entusiasmo por seguidores y figuras del entretenimiento, quienes llenaron la publicación de mensajes de felicitación y buenos deseos para la familia. Por ejemplo, actores como Carolina Ramírez, Marcela Benjumea, Majida Issa, ‘Chichila’ Navia, Andrea Gómez, Juan Pablo Raba y Marcela Carvajal se hicieron presentes en la caja de comentarios del emotivo posteo.

Por ahora, lo único que Julieth Restrepo ha confirmado es que el nuevo integrante de la familia será un niño. Sin embargo, otros detalles del embarazo, como el nombre que llevará o la fecha estimada de su nacimiento, todavía no han sido revelados, por lo que sus seguidores permanecen atentos a las próximas actualizaciones que comparta la pareja.

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