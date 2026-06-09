Jung Kyung-ho y Sooyoung, estrellas de los K-dramas, se separan tras 14 años de relación

Jung Kyung-ho y Sooyoung pusieron fin a una de las relaciones más conocidas y duraderas del entretenimiento surcoreano. Tras más de 14 años juntos, las agencias de ambos artistas confirmaron este 9 de junio que la pareja decidió separarse y continuar su vínculo únicamente como colegas, poniendo fin a una historia que durante años fue vista por los seguidores del Hallyu como una de las más estables de la industria.

La noticia ha generado una fuerte reacción entre los fanáticos de los k-dramas y el K-pop. Mientras Jung Kyung-ho consolidó su carrera con producciones como ‘Hospital Playlist’, ‘Prison Playbook’ y ‘Crash Course in Romance’, Sooyoung construyó una trayectoria propia como actriz tras debutar en ‘Girls’ Generation’, participando en títulos como ‘My Spring Days’, ‘So I Married the Anti-Fan’ y ‘Run On’.

¿Qué se sabe sobre la separación de Jung Kyung-ho y Sooyoung?

La ruptura fue confirmada por Management Allum y Saram Entertainment, agencias que representan a ambos actores, las cuales coincidieron en señalar que terminaron su relación y decidieron permanecer en buenos términos. Ninguna de las partes entregó detalles específicos sobre el momento exacto de la separación ni sobre los motivos que llevaron al fin del romance.

Sin embargo, varios medios surcoreanos apuntan a que las exigentes agendas profesionales de ambos habrían influido en el distanciamiento. De acuerdo con reportes publicados en Corea del Sur, la pareja comenzó a verse con menos frecuencia debido a sus múltiples compromisos laborales, una situación que con el tiempo habría derivado en la decisión de seguir caminos separados.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2012. Según medios locales, se conocieron a través de contactos en común relacionados con la iglesia que frecuentaban y también compartían el vínculo de haber estudiado en la Universidad Chung-Ang, una de las instituciones más reconocidas para la formación de actores en Corea del Sur.

Aunque los rumores sobre su relación circularon durante varios meses, fue en enero de 2014 cuando ambos confirmaron públicamente que estaban juntos. Desde entonces, se convirtieron en una rara excepción dentro de una industria donde muchas celebridades prefieren mantener su vida sentimental lejos de los reflectores.

A lo largo de los años, Jung Kyung-ho habló en distintas entrevistas sobre el apoyo que recibía de Sooyoung y no ocultó la admiración que sentía por ella. La cantante y actriz, por su parte, también hizo referencia en varias ocasiones a la estabilidad que había encontrado en la relación. Esa apertura contribuyó a que fueran considerados una de las parejas representativas del entretenimiento coreano.

La noticia de la separación sorprendió especialmente porque hasta hace pocos meses seguían siendo vistos como una de las parejas con mayores posibilidades de anunciar un matrimonio. Incluso entre los seguidores de ‘Girls’ Generation’ existía la percepción de que Sooyoung podría ser una de las primeras integrantes del grupo en dar ese paso.

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