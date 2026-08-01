Karina García reveló la condición que le detectaron a su bebé en un control prenatal

El embarazo de Karina García sigue despertando el interés de sus seguidores, quienes han acompañado a la influenciadora desde que anunció que espera un hijo junto a su pareja. En una reciente transmisión en vivo a través de Kick, la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ compartió un nuevo detalle sobre el estado de salud del bebé que llamó la atención de quienes seguían la conversación.

La antioqueña habló del tema mientras sostenía en sus manos una imagen digital de la ecografía del bebé y respondió a las dudas de sus seguidores, quienes siguieron atentos la explicación sobre lo que le había dicho el especialista durante su más reciente control prenatal.

La revelación de Karina García sobre el bebé que viene en camino

“Hoy hablé con mi ginecólogo y me dijo que mi bebé no es un bebé normal. Escuchen esto: es un macro-bebé ¿Ustedes saben qué es un macro-bebé? O sea, que mi bebé es gigante ¡Está enorme!”, contó la creadora de contenido, aparentemente sorprendida por la explicación que acababa de recibir durante el control prenatal.

Karina García explicó que el tamaño del bebé es superior al esperado para la etapa del embarazo en la que se encuentra. “Para la edad gestacional que tengo, es más grande que todos los bebés. Obviamente, porque el papá es gigante. Yo creo que sí va a salir cabezón”, comentó entre risas, atribuyendo el desarrollo del pequeño a la estatura de su pareja, el cantante conocido como Kris R.

La figura paisa también reveló que el crecimiento del bebé será monitoreado durante las próximas semanas antes de tomar una decisión sobre el nacimiento. “El doctor me dijo que, dependiendo de cómo siga creciendo, en la semana 36 me dirán si el parto va a ser normal o si tendrá que ser por cesárea, porque mi bebecito está gigante”, explicó.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la condición a la que hizo referencia Karina García corresponde a la macrosomía fetal, término médico utilizado para describir a los bebés que presentan un peso y un tamaño superiores al promedio para su edad gestacional.

Aunque esta situación puede estar relacionada con distintos factores, no siempre representa un problema de salud para el bebé. Sin embargo, sí puede influir en la planificación del parto, ya que un mayor tamaño incrementa el riesgo de complicaciones durante un nacimiento vaginal y, en algunos casos, lleva a los especialistas a recomendar una cesárea.

Por ahora, Karina García continuará asistiendo a los controles médicos para seguir la evolución del embarazo. Será en próximos meses, cuando alcance la semana 36 de gestación, que su equipo médico determinará si las condiciones permiten un parto natural o si, por el tamaño del bebé, será necesario programar una cesárea.

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