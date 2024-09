Karol G se despidió de su pelo rosado. Así quedó con su nuevo ‘look’

Karol G se presentará por segunda vez en vivo en los MTV Video Music Awards. Desde hace varios días, los fanáticos de la artista antioqueña han estado ansiosos por el performance que utilizará en su show, que casi siempre suele superar las expectativas.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Tusa expresó su emoción por estar en el escenario de los VMAs, donde cantará su último éxito Si antes te hubiera conocido.

Karol G Fotografía por: Instagram @karolg

Nuevo ‘look’ de Karol G

Aunque en su cuenta de Instagram todavía no ha posteado ninguna foto, el perfil oficial de los VMAs hizo una publicación mostrando un detrás de cámaras del escenario en el que estará Karol G. Lo que llamó la atención de los internautas es que la cantante paisa ya no tiene su pelo de color rosado pastel, sino que renovó su apariencia y ahora luce un nuevo look.

Durante un tiempo, la artista se caracterizó por su pelo de color azul turquesa. En abril del 2023 sorprendió al pintarlo de rosa, color que la ha identificado hasta ahora. Sin embargo, se desconoce si su nuevo cambio de look, en el que predominan los mechones negros, mezclados con algunos rubios platinados, es definitivo o solo será para su presentación de hoy; lo cierto es que sus seguidores no han dudado en elogiarla:

“Está apoteósica”, “hermosa como siempre”, “preciosa”, “todo le luce”, “bella siempre”, “muy linda”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las redes.

¿A qué hora se puede ver a Karol G en MTV Video Music Awards?

La ceremonia, que celebra sus 40 años en UBS Arena en New York, Estados Unidos, será transmitida a partir de las 7:00 p.m. La artista colombiana realizará un show al ritmo de merengue con su más reciente éxito Si antes de hubiera conocido, cuyo video cuenta más de 137 millones de reproducciones en YouTube.

Por medio de sus redes sociales, la paisa compartió varias imágenes de los ensayos que hizo en los días anteriores para brindar esta noche un gran show, como el que sus fanáticos están acostumbrados a ver.

