Influenciadora que murió al caer de un edificio dejó carta a su familia

Fuerte conmoción generó entre la comunidad internauta el caso de Kübra Aykut, influenciadora de 26 años que murió el pasado lunes al caer de un edificio de apartamentos.

Lo que se sabe del caso de Kübra Aykut

De acuerdo con la información que se conoce sobre el hecho, la influenciadora falleció de forma trágica al caer del quinto piso de una lujosa edificación, ubicada en el distrito de Sultanbeyli, Estambul (Turquía). Y aunque una de las principales hipótesis es que se haya quitado la vida, también se investiga si hubo otras personas implicadas en el hecho.

Al difundirse la noticia, seguidores de Kübra Aykut reaccionaron con mensajes en los que recordaron el trabajo que la convirtió en una figura de redes sociales. Además, hubo quienes llamaron la atención por la última publicación que la joven hizo en su cuenta de Instagram.

“He reunido mis fuerzas, pero no puedo recuperar mi peso. Hoy vi que bajé a 44 kilos, pierdo 1 kilo todos los días. No como, pero no tengo hambre”, expresó a través de un video.

La carta que dejó Kübra Aykut

En medio de las pesquisas que se desarrollan alrededor del caso, la Policía de Estambul entregó un informe en el que confirmó el hallazgo de una carta que, al parecer, habría escrito la creadora de contenido antes de su muerte. Esto refuerza la versión de que se haya quitado la vida.

Aunque la carta de Kübra Aykut sigue siendo materia de investigación, el medio estadounidense TMZ expuso su contenido a través de una publicación.

“He decidido hacerlo por mi cuenta. Ya no deseo seguir viviendo. Cuida bien de Peanut. Fui buena con todos, pero no lo suficiente conmigo misma. Ser una buena persona no me ha llevado a nada. Tal vez ser egoísta es lo que funciona en este mundo”, se lee en la misiva que dejó la influenciadora, quien se hizo viral a nivel mundial en diciembre de 2023, cuando publicó un video de la “boda sin novio” que organizó al no encontrar una “pareja digna”.

La carta de Kübra Aykut causó nuevas reacciones por parte de su comunidad de seguidores, quienes aprovecharon para advertir sobre la importancia de la salud mental.