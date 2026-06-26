La tragedia de una exreina de belleza: así perdió a su madre en los terremotos de Venezuela

Los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio siguen dejando un saldo cada vez más trágico. De acuerdo con el más reciente balance oficial, la emergencia ya deja 589 personas fallecidas, cerca de 3.000 heridas, más de 2.200 familias damnificadas y al menos 250 edificaciones afectadas o destruidas, principalmente en Caracas y el estado de La Guaira, donde continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

La tragedia también ha golpeado de cerca a figuras del entretenimiento venezolano. Una de ellas es la exreina de belleza y reconocida preparadora de reinas Gisselle Reyes, quien confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su madre en medio de la emergencia.

El mensaje de Gisselle Reyes tras perder a su mamá en el terremoto de Venezuela

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Reyes explicó que su madre se encontraba en las residencias Los Monjes, ubicadas en Playa Grande, estado La Guaira, uno de los edificios que colapsó completamente tras los fuertes movimientos telúricos.

“Gracias a todas las personas que me han enviado sus mensajes de solidaridad, cariño y apoyo tras la muerte de mi mamá. Sin palabras para agradecer tanto afecto en un momento tan doloroso”, escribió al comienzo del comunicado.

En el mismo mensaje, la exreina aclaró que, según la información recibida por la familia, el fallecimiento de su madre no habría sido consecuencia directa del derrumbe, sino de un infarto provocado por el impacto emocional de la tragedia.

“Ella se encontraba en residencias Los Monjes, en Playa Grande, La Guaira, uno de los edificios que colapsó por completo. La información que recibimos es que falleció a consecuencia de un infarto provocado por el impacto y el susto”, señaló.

Gisselle Reyes también informó que la enfermera que acompañaba y cuidaba a su madre logró sobrevivir al colapso de la estructura y fue quien pudo comunicarle a la familia lo sucedido.

“Su enfermera, quien la cuidaba y permanecía con ella, logró ser rescatada con vida y fue quien nos dio esta devastadora noticia”, agregó antes de agradecer nuevamente las oraciones y las muestras de respeto recibidas durante estos días.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de condolencias por parte de seguidores, exconcursantes de certámenes de belleza y personalidades del entretenimiento venezolano, quienes expresaron su apoyo a la entrenadora en medio del difícil momento que atraviesa.

Gisselle Reyes es una de las figuras más influyentes en el mundo de los concursos de belleza en Venezuela. Representó al estado Vargas en el Miss Venezuela 1985 y, años más tarde, consolidó una exitosa carrera como preparadora de candidatas, siendo responsable de la formación de numerosas reinas nacionales e internacionales. Gracias a su trabajo en imagen, pasarela, oratoria y proyección escénica, se ha convertido en una referencia dentro de la industria de los certámenes de belleza, colaborando durante décadas con aspirantes al Miss Venezuela y otros concursos de prestigio internacional.

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