Liam Payne de One Direction: de qué murió, edad, novias, hijos y más del cantante

Liam Payne se convirtió en el amor platónico de miles de jovencitas, junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, cuando hicieron parte de la banda juvenil One Direction, que surgió del concurso The Factor X . Aunque ninguno de los jovencitos que abrazó la popularidad hacia el 2010 ganó la convocatoria del reality si se convirtieron en el gran fenómeno musical, primero en Gran Bretaña y luego, en el resto del mundo.

Liam, nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, tuvo de bebé tuvo muchas entradas y salidas al hospital, ya que sus riñones no funcionaban correctamente. Con el tiempo, se descubrió que necesitaría medicamento para regular el riñón que fallaba.

De niño soñaba con ser un corredor olímpico. De ahí que entrenara a diario recorriendo más de 5 kilómetros, yendo a la escuela a estudiar. Sin embargo, fue rechazado a los 12 años para hacer parte del equipo olímpico al tiempo que descubrió su talento musical.

Liam Payne, una vida de fama y algunos amores

Cuando se presentó en The Factor X se evidenció su potencial y por ello, Simon Cowell lo incluyó en la banda que lo haría mundialmente famoso. Por aquella época también comenzaría también su vida sentimental. Su primera novia oficial fue Danielle Peazer, quien era bailarina del reality musical al que se presentó. Estuvieron juntos por dos años hasta que en el 2012, rompieron.

Más tarde, se especuló con que salía con una modelo llamada Leona Lewis, pero justo meses después se confirmó el regreso con Danielle.

La relación volvió a romperse en el 2013. Para el 2016 comenzó un romance con la cantante inglesa Cheryl Tweedy y un año más tarde, el 22 de marzo se convirtieron en padres de un varón al que llamaron Bear Grey Payne. Aunque la pareja terminó en el 2018, ambos seguían atentos a su pequeño hijo.

Podrías leer. Harry Styles la estrella rica de One Direction que pasó necesidades

En el 2019, comenzó una noviazgo con Maya Henry, y en pandemia se comprometieron. En el 2021 cancelaron la boda, pero unos meses después se reconciliaron.

Liam, de 31 años, se encontraba en Buenos Aires, Argentina porque quiso acompañar a su amigo, el también exintegrante de One Direction, Niall a su concierto. Niall, estuvo la semana anterior en Colombia ofreciendo un recital en el Movistar Arena. Según la prensa se ha establecido que murió al caer de un tercer piso en el hotel Casa Sur, del sector de Palermo donde se hospedaba. Los reportes indican que al parecer estaba bajo los efectos del alcohol o algunas sustancias alucinógenas.

Sobre los miedos y temores del hoy fallecido compositor de algunos de los éxitos de One Direction como Taken, Everything About You y Same Mistakes, siempre mencionó que aún sentía dolor de estómago cuando subía al escenario.

El año pasado suspendió un concierto en México luego de que nuevamente tuviera una falla renal. En solitario Liam lanzó varios temas después de que la banda se desintegrara. Liam tuvo una colaboración con el colombiano J Balvin en el tema Familiar, lanzado en el 2018.

Aquí más noticias que son tendencia en la farándula