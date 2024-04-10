Limp Bizkit sufre importante pérdida a semanas de su concierto en Colombia

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció a los 48 años, según confirmó la banda este 18 de octubre a través de sus redes sociales. La noticia fue acompañada por un mensaje en el que sus compañeros lo describieron como “nuestro hermano, nuestro latido” y “la magia pura detrás de cada canción”. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte.

“Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura, el pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado; su talento no era esfuerzo, su presencia era inolvidable y su corazón enorme. Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significaba más porque Sam estaba allí. Fue un tipo de humano que sólo se puede hacer una vez en la vida, una verdadera leyenda de leyendas, y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada escenario, cada recuerdo", se lee en el comunicado.

La noticia llega a semanas de su concierto en Colombia, generando dudas entre los fanáticos sobre la realización de la presentación. Por ahora, Limp Bizkit no ha anunciado qué decisión tomará respecto a este y otros shows programados.

¿Quién fue Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

Rivers fue parte esencial de la formación original de Limp Bizkit desde 1994, junto a Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal. Su sonido, que combinó el bajo de Rivers con la agresividad del rap metal de finales de los noventa, ayudó a definir el estilo que llevó a la banda a la fama con discos como Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), ambos considerados pilares del nu metal.

Nacido en Jacksonville, Florida, Rivers también se destacó como productor y participó en otros proyectos musicales dentro del rock alternativo. Aunque se apartó temporalmente del grupo en 2015 por motivos de salud, regresó algunos años después para continuar girando con Limp Bizkit.

Noticia en desarrollo...