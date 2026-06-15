Lina Tejeiro reveló el nombre y sexo de su bebé; una camiseta de Colombia lo confirmó

Tras casi dos meses de confirmar que está embarazada y esperando a su primer hijo, Lina Tejeiro volvió a captar la atención de sus seguidores con una nueva revelación sobre el bebé que viene en camino. Desde que anunció la noticia, la actriz y empresaria ha compartido diferentes detalles de esta etapa, permitiendo que sus fanáticos acompañen de cerca el proceso de gestación.

Este 14 de junio, por ejemplo, la llanera aprovechó la fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para compartir una publicación especial en sus redes sociales. Además de manifestar su apoyo a la selección Colombia, reveló tanto el nombre como el sexo de su bebé mediante una fotografía en la que aparece sosteniendo una pequeña camiseta amarilla de la Tricolor, personalizada con el nombre que llevará su hijo.

Lina Tejeiro tendrá un niño: así se llamará

La publicación rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores. En las imágenes compartidas por la actriz se le ve luciendo una camiseta de la selección Colombia mientras sostiene una versión infantil de la misma prenda.

El detalle que llamó la atención de los usuarios fue la personalización de la camiseta del bebé. En la espalda aparece estampado el nombre Gael junto al número 10, uno de los dorsales más emblemáticos del fútbol por estar tradicionalmente asociado a los jugadores más destacados de cada equipo.

Sin embargo, la confirmación no llegó únicamente a través de la fotografía. Lina Tejeiro acompañó la publicación con un mensaje escrito desde la perspectiva de su futuro hijo, en el que despejó cualquier duda sobre el significado de las imágenes.

“Mamá dice que me llamo Gael. Un niño lleno de amor y ya hago parte de esta hermosa historia, soy el 10 de esta familia y los conoceré en octubre”, escribió la actriz en la descripción del carrusel publicado en Instagram.

Fotografía por: Instagram @linatejeiro

Con esas palabras, la también empresaria confirmó que está esperando un niño y que su nombre será Gael, un detalle que hasta ahora había mantenido en reserva pese a las constantes preguntas de sus seguidores.

La revelación provocó una ola de comentarios en redes sociales. Miles de usuarios felicitaron a Lina Tejeiro por esta nueva etapa de su vida y destacaron la original forma en la que decidió compartir la noticia.

Algunos seguidores también resaltaron el significado del número 10 que aparece en la camiseta, interpretándolo como una muestra del lugar especial que ocupará el pequeño dentro de su familia. Otros aprovecharon la publicación para enviar mensajes de cariño y buenos deseos tanto para Tejeiro como para el bebé.

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