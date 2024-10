Lisa Marie Presley, ex de Michael Jackson, vivió 2 meses con el cadáver de su hijo

El 12 de enero del 2023 Lisa Marie Presley, la hija del rey del rock and roll, falleció. Tenía 54 años y una obstrucción del intestino delgado, que le produjo una anterior cirugía para bajar de peso, se complicó y derivó en una falla cardíaca, que ocasionó su deceso. Ocurrió en su casa de Calabasas, California, y fue conducida al hospital donde fue declarada oficialmente muerta.

Tres años antes, Lisa, quien se había casado en 1994 con Michael Jackson, divorciándose en 1996, y con Nicolas Cage en 2002 y separándose en el 2004, había sufrido el dolor más grande de su vida: la pérdida de su hijo Benjamin Keogh, quien acabó con su vida los 27 años de un disparo.

Lisa, también madre de la actriz y productora Riley Keough, hoy heredera de la fortuna de Elvis y su famosa Graceland, no hizo lo que usualmente hace la familia con el cuerpo de quien fallece. Así lo reveló la misma cantante y productora en el libro autobiográfico que alcanzó a adelantar en buena medida antes de su muerte y que terminó su hija Riley.

Michael Jackson y lisa fueron esposo por 18 meses. En el libro también se asegura que intentaron volver por cuatro años Fotografía por: Getty Images

Lisa Marie Presley mantuvo en casa a su hijo muerto pensando qué hacer con él

El texto, que salió este 8 de octubre, tiene varias revelaciones, pero sin duda la relacionada con Benjamin, es la más extraña e impresionante.

Volviendo a la muerte del joven Benjamin, esta se dio luego de que él padeciera conflictos relacionados con su salud mental. Según su libro de memorias llamado ‘From Here to the Great Unknown’, en español ‘De aquí a lo desconocido’, Lisa terminó conservando el cuerpo sin vida del joven durante dos meses.

Según el relato, lo guardó en una habitación refrigerada a 12°C. “No podía decidir si enterrarlo en Hawái o en Graceland, la propiedad de Memphis donde Elvis murió y está enterrado’”, menciona la artista en su libro que terminó siendo póstumo, donde también deja ver lo doloroso del proceso de dejar ir a su hijo. Aunque este hecho sea inesperado e incluso aterrador para algunos, en realidad, las Presley no estaban cometiendo delito alguno. “No existe ninguna ley en el estado de California que obligue a enterrar a alguien de inmediato. Encontré a alguien muy empático que se encargaba de las labores funerarias’”, escribió Lisa Marie en sus memorias.

La cantante y compositora se acostumbró a tener el cuerpo de Benjamin en casa “y a cuidarlo”. EL libro también revela que tanto ella como su hija, , se hicieron tatuajes en honor al fallecido Ben, quien tenía inscrito el nombre de su hermana en su clavícula y el de su madre, en una mano. Riley se tatuó el nombre de Ben en su clavícula y Lisa quiero hacer algo similar, con la misma imagen que tenía su fallecido hijo en su cuerpo. Cuando el tatuador fue a su casa preguntó si había una foto de la imagen, Lisa le dijo que no, pero lo llevó a ver el cuerpo de su hijo tatuado que contenía la imagen que ella deseaba.

Curiosamente donde falleció Benjamin y estuvo por dos meses después de muerto fue el mismo lugar donde Lisa padeció su infarto. Tanto Lisa, como Benjamin y Elvis están enterrados en Graceland.

