LOSERVILLE: Limp Bizkit y otras bandas que se presentan en Bogotá

LOSERVILLE, festival que reúne a algunos de los máximos exponentes de géneros como el nu metal, rock, rap y otros tipos de música alternativa, tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Seis bandas se dan cita para celebrar la nostalgia de una generación de jóvenes, skateboard y música en discman. Esta es la tercera parada del festival en Latinoamérica, luego de sus conciertos en México y Costa Rica.

Las bandas de LOSERVILLE

Slay Squad: La primera banda en presentarse viene directamente de California, Estados Unidos. Es la elegida para abrir el festival a las 5:00 p.m., un sexteto de “ghetto-metal” (término acuñado por ellos mismos para definir su sonido que mezcla de trap, hiphop y deathcore).

Riff Raff: Horst Christian Simco, rapero estadounidense con veinte años de trayectoria, saltará al escenario a las 5:50 p.m. Bajo el seudónimo de Riff Raff, Simco alcanzó la cúspide de su trayectoria en 2014, cuando su sencillo “Tip Toe Wing in My Jawwwdinz” fue tendencia en Vine, la extinta plataforma de videos. Su discografía incluye desde el trap más convencional hasta synth-wave inspirado en el pop de la década de los 80.

Ecca Vandal: Nacida en Sudáfrica, pero residente en Melbourne, Australia, Ecca Vandal es una artista tan variopinta como explosiva. Cuenta solo con un álbum de estudio homónimo de 2017, y una colección de sencillos que enamoran a cualquier entusiasta del hiphop, rock, punk, R&B o cualquier forma de música experimental. Su presentación de casi una hora comenzará a las 6:20 p.m.

311: Banda estadounidense con más de 35 años de historia. Su esencia es el reggae y derivados como el ska, pero bañado en rock alternativo, rap, funk e incluso metal. En plataformas cuentan con más de 3 millones de oyentes mensuales y más de 9 millones de discos vendidos en su natal Estados Unidos. Saltarán al escenario a las 7:15 p.m., para dar paso a la penúltima presentación de la jornada.

Bullet For My Valentine estará en el escenario a las 8:25 p.m. Fotografía por: Theo Wargo

Bullet For My Valentine: Quizás la presentación más estruendosa de la noche la tendrá esta banda galesa de metalcore, que este año celebra 20 años de su álbum debut, “The Poison”. Matt Tuck, fundador, vocalista y guitarra solista de la banda, atribuye a Metallica su entrada en la música, influencia que tiene una innegable presencia en su obra. Su presentación de hora y media comenzará a las 8:25 de la noche, y será la antesala del plato fuerte del festival.

Limp Bizkit marcó a una generación

Una banda de nu metal oriunda de Estados Unidos, es liderada por su vocalista, Fred Durst, quien fundó el grupo en 1994 junto al bajista Sam Rivers, quien falleció en octubre de este año por complicaciones de salud. Se espera un sentido homenaje a Rivers, al igual que sucedió en sus presentaciones previas de México y Costa Rica. Dentro de los momentos más icónicos de la agrupación está su presentación en el festival Woodstock 99, en donde su tema Break Stuff fue gasolina para un público ya encendido, lo cual marcaría para siempre la memoria de ese encuentro y lo catalogaría como uno de los más caóticos de la historia.