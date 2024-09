Luis Egurrola: canciones, de qué murió, edad y más del compositor de Diomedes Díaz

En las últimas horas fue confirmada la muerte de Luis Aniceto Egurrola Hinojosa, uno de los compositores vallenatos más conocidos del país. La Gobernación del Cesar dio a conocer la noticia a través de un mensaje en redes sociales. “Hasta siempre, Luis Egurrola. Nuestro profundo sentimiento de pesar por el fallecimiento de este grande del vallenato. Un abrazo de consuelo a su familia y al universo de seguidores de sus letras. Paz en su tumba. Q.E.P.D.”.

¿De qué murió y cuántos años tenía Luis Egurrola, compositor vallenato?

El 19 de julio Luis Egurrola había cumplido 60 años. El compositor de música vallenata romántica, oriundo de San Juan del Cesar, La Guajira, murió en la Clínica Cardiovascular de Valledupar luego de estar hospitalizado durante tres semanas, al parecer, por problemas relacionados con neumonía severa que habría afectado uno de sus pulmones.

Carlos Bloom, mánager de Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz, lamentó el deceso del artista. “Lamentable noticia. La partida de otro grande de nuestra música vallenata, el maestro Luis Egurrola. Innumerables éxitos de este poeta guajiro”.

De igual manera, Rafa Pérez, el cantante que se casó el pasado jueves, afirmó: “Se nos fue Luis Egurrola. Y pensar que muchos, apenas ahora se enterarán de lo grande y exitosa que fue su obra. Gracias maestro, por su legado”.

Canciones de Luis Egurrola

El artista vallenato es recordado por haber escrito algunos de los clásicos de ese género musical interpretados por artistas como Diomedes Díaz, Jean Carlo Centeno, Jorge Oñate, Silvestre Dangond, entre otros.

Algunos de los temas más recordados, son: Al final del sendero, ilusiones, Sin saber que me espera, Ven conmigo, Se está pasando el tiempo, Después del adiós, Loco paranoico, Una aventura más, En carne propia, Alas de mil colores, entre otras.

En una oportunidad, Agurrola le contó a Jaime Araújo Cuello una particular anécdota cuando grabó por primera vez con Diomedes Díaz. “Yo trabajaba como arquitecto en una obra de residente y cuando salí a coger el bus dudaba de si ir a los estudios o irme a la casa. Era falta de fe y credibilidad en lo que yo hacía. Lo difícil que era que Diomedes le grabara a uno. Tenía ese dilema y saqué una moneda y dije: ‘Si sale cara me voy para la casa, y si sale sello me voy para los estudios’. La tiré y calló cara, pero me fui para los estudios”, contó.

Recordó que Diomedes llegó 40 minutos después y preguntó quién era él. “Jaime le respondió que me estaba apadrinando y él respondió ‘está muy bien apadrinado’. De una me pasaron a grabar. Fue una cosa que yo hasta lloré de la emoción”.