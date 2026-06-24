Luis Mariano Díaz: ¿Quién es y qué hace el hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana capturado?

Los seguidores de Diomedes Díaz, el famoso ‘Cacique de la Junta’ se sorprendieron este miércoles 24 de junio con la captura de uno de los hijos del artista.

Se trata de Luis Mariano Diaz González, quien a diferencia de sus hermanos no tiene mucho que ver con el mundo de la música, más allá de unas interpretaciones espontáneas que en años anteriores ha hecho y ha mostrado en redes sociales. Luis Mariano es un empresario reconocido en Barranquilla y uno de los tres hijos que tuvo el ‘Cacique’ con Betsy Liliana González.

Mariano fue detenido por delitos relacionados con préstamos ilegales, denominados popularmente como los ‘gota a gota’, y señalamientos de tortura y secuestro, en hechos que habrían ocurrido a finales del 2025. La captura, ocurrida en Villa Campestre, Puerto Colombia, he generado interés en saber quién es y qué hace el hijo de la famosa doctora del Cacique.

Luis Mariano Díaz es casado y padre de familia

Díaz González es un empresario reconocido, hermano de Betsy Liliana ‘Lilianita’, Luis Mariano y Moisés, este último murió en un accidente de tránsito en el 2020.

El hijo de ‘La doctora’ y ‘El cacique’ se casó en el hotel El Prado de Barranquilla en el 2023 con su esposa Maylin Dayana Henao. La pareja tiene una hija. Justamente en sus redes comparte los momentos familiares junto a las dos, en viajes y celebraciones. También ha dedicado varios post a su madre y recordado a su fallecido padre. En otras instantáneas ha posado con algunos de sus hermanos.

Volviendo al tema que este miércoles se ha ventilado, al parecer quien acusa al hijo de Diomedes y a otras personas, también capturadas este miércoles, es empleado de la compañía de Luis Mariano.

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