Luto en ‘CityNoticias’ por muerte de un miembro del equipo: “Hombre y profesional generoso”

El equipo de ‘CityNoticias’ atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento de uno de los integrantes que durante más de dos décadas hizo parte fundamental del trabajo periodístico y técnico del informativo. La noticia fue dada a conocer por el propio medio de comunicación a través de sus redes sociales, donde destacó la huella que dejó su labor en la construcción diaria de las historias que marcaron la agenda informativa de Bogotá y del país.

La partida del trabajador generó múltiples reacciones entre colegas, periodistas y reconocidas figuras de la televisión colombiana. Entre quienes expresaron públicamente sus mensajes de condolencia estuvieron los presentadores Luis Carlos Vélez y Pablo Arango, quienes resaltaron tanto sus cualidades humanas como el legado profesional que dejó a lo largo de los años.

¿Quién era el integrante de ‘CityNoticias’ que murió recientemente?

A través de una publicación en sus canales oficiales, City TV confirmó el fallecimiento de Ricardo Arévalo Hernández, camarógrafo que trabajó durante más de 20 años en el sistema informativo de la compañía.

Junto a una fotografía del profesional, el canal compartió un mensaje en el que recordó su trayectoria y el impacto que tuvo entre quienes compartieron con él en las salas de redacción y en las jornadas de cubrimiento periodístico.

“Desde Citytv lamentamos el fallecimiento de Ricardo Arévalo Hernández, quien por más de 20 años trabajó como camarógrafo para el sistema informativo. Su manera de contar la ciudad, su pasión por el oficio y su generosidad marcaron varias generaciones de colegas y profesionales que pasaron por las instalaciones de la casa editorial El Tiempo. Desde este noticiero enviamos un abrazo solidario a su familia y seres queridos”, se lee en la publicación.

De inmediato, el posteo recibió mensajes de apoyo y condolencias por parte de periodistas, presentadores y excompañeros que coincidieron con Arévalo durante diferentes etapas de su carrera. Uno de los pronunciamientos más destacados fue el del periodista y presentador Luis Carlos Vélez, quien recordó los inicios de su trayectoria frente a las cámaras del fallecido camarógrafo.

“Un abrazo grande a toda su familia y al canal Citytv. Empecé mi carrera con Ricardo, a quien siempre estaré inmensamente agradecido. Hombre y profesional generoso y admirable”, expresó el conocido comunicador.

Por su parte, Mauricio Gallego, jefe de emisión de ‘CityNoticias’, compartió un mensaje más extenso en el que reveló que Ricardo Arévalo venía enfrentando una enfermedad desde 2020.

“Ay Richie... desde ese 2020 viéndote enfrentar la enfermedad con valentía, ratificabas tu decisión de vivir y buscar lo que querías con el máximo empeño. Quedarán en el recuerdo esas charlas sobre comunicación y tus estudios, que me dejaban sorprendido de las habilidades de un hombre que ya sabía de sobra muchas cosas y que no dejaba de mostrar su afán de superarse. Paz en la tumba de un eterno aprendiz que nunca se cansó de enseñarnos”, escribió. Gallego.

A las muestras de afecto también se sumó Pablo Arango, presentador de ‘Noticias Caracol’, quien resaltó la calidad profesional de Ricardo Arévalo y envió un mensaje de solidaridad para sus seres queridos.

“Gran profesional. Nuestras oraciones con su familia. Nos dejó un gran legado”, manifestó.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas del fallecimiento de Ricardo Arévalo. Sin embargo, los mensajes publicados por compañeros y colegas coinciden en destacar su compromiso con el periodismo televisivo, su vocación por el oficio y la influencia que tuvo en varias generaciones de comunicadores que pasaron por ‘CityNoticias’ durante las últimas dos décadas.

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